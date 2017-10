Jimmy Carter querría mediar con Kim Jong-un

El expresidente estadounidense, Jimmy Carter, habría dicho que está dispuesto a encontrarse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en un esfuerzo por difuminar las tensiones entre Pyongyang y Washington.

En una intervención que probablemente irrite al Presidente estadounidense, Donald Trump, Carter, de 93 años habría dicho a un académico surcoreano que está dispuesto a viajar a la capital norcoreana para evitar una guerra.

"Si el Presidente Carter pudiese visitar Corea del Norte, le gustaría encontrarse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y discutir un tratado de paz entre Estados Unidos y el Norte, y la desnuclearización completa de Corea del Norte", dijo Park Han-shik, profesor de asuntos internacionales de la Universidad de Georgia, al diario surcoreano JoongAng.

Park dijo que Carter le dijo en una reunión en su casa en Georgia a fines de septiembre que quería "contribuir a establecer un régimen permanente de paz en la península coreana". Agregó que Carter "quiere emplear su experiencia visitando Corea del Norte para prevenir una segunda guerra coreana."

Según el periódico The Guardian, los comentarios de Carter hicieron enojar a la Casa Blanca, que le solicitó que no se expresara públicamente sobre el tema. Es que las declaraciones de Carter sugieren una desconfianza en Trump y el departamento de Estado, publicó The Daily Beast.

La semana pasada, Carter había publicado un artículo en The Washington Post en el que planteaba que la escalada en el conflicto con Corea del Norte representa "la más seria amenaza existencial a la paz mundial."

En 1994, con la bendición del entonces Presidente, Bill Clinton, Carter llegó a un acuerdo para congelar el programa nuclear de Corea del Norte con el abuelo de Kim, Kim Il Sung.