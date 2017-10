Horacio Cirio: “Mi hija es una basura y Martín Insaurralde es un asesino”

Horacio Cirio volvió a la carga, con durísimas declaraciones sobre su hija, Jésica Cirio, y su marido Martín Insaurralde. “Mi hija es una basura y él un asesino”, lanzó.

La disputa familiar comenzó en 2011, luego de que Cirio se separara de la madre de la ex vedette y formara una nueva familia. Desde entonces, comenzó una disputa por la casona familiar de Lanús.

“Mi relación con Jésica es un cero total. Van a cumplirse seis años que no la veo. Millones de veces intenté hablar y le mandé mensajes. Cuando me separé de su mamá, ella estaba totalmente de acuerdo, aunque ella no lo va a admitir. Después, no sé qué pasó”, reconoció en diálogo con el ciclo radial de Ulises Jaitt.

"El único perjudicado fui yo y a mi hijo le faltan un montón de cosas (por Tiziano, el medio hermano de Jésica). Si tuviese mi casa no estaría renegando todos los días manejando un auto viejo que se me rompe. Podría tener mi negocio. Me sacaron todo”, aseguró.

“No tenía nada en contra de mi hija. Todavía reclamo mi casa, donde conviví treinta años con mi ex esposa. Era de mi abuela, que había fallecido hacía dos años. Está a nombre de ella”, continuó Cirio.

“Ella se maneja con la obsecuencia de su amigo Burlando. Me hicieron muchas truchadas. Me dieron cien mil pesos por una casa que vale 150 mil dólares”, contó. Y dijo que "cuando llegó el fivorcio firmé un papel en blanco para que Burlando haga una notificación del común acuerdo. En ese papel puso que yo le cedía los derechos sucesorios a mi ex. Mirá qué pedazo de corneta. Y ahí perdí mi parte”.

“Ni mi nieta que va a nacer me interesa, porque a ella le importa tres carajos mi hijo Tiziano, su hermano de sangre. No le importa lo que le pueda estar pasando. Entonces, ¿cómo me va a importar a mí una persona que va a nacer en una cuna de oro, que no se va a tener que levantar a las tres de la mañana para ir a sacar un turno en un hospital?”, lanzó.

“Es imposible que me ponga feliz cuando Jésica sea madre. A mí me están jodiendo. Ella tiene que decirle a Burlando que esa casa me corresponde y que la madre es una caprichosa”.

“Si los tuviera enfrente a Jésica, Insaurralde y Burlando les diría en la cara que son chorros, ladrones, corruptos y asesinos: con todas las de la Ley. Lo de asesino lo digo por Insaurralde. Burlando es un obsecuente. Jésica es una basura, con lo buen padre que fui. Nunca estuve ausente. Todo lo que el pude dar, se lo di”, remató.