Boudou no se aguantó, y al final habló (para defenderse)

Este martes (10/10) se reanudó el juicio oral por las presuntas irregularidades en la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica. El ex vicepresidente Amado Boudou había dicho que no iba a declarar "en este momento", pero luego cambió de opinión, tras escuchar la declaración de Nicolás Ciccone.

De hecho, Nicolás Ciccone fue el primer imputado en aceptar declarar en el juicio. Tras una larga reseña de su vida, contó que participó de dos encuentros con el entonces ministro de Economía, Boudou, aunque aclaró que no llegó a hablar con él. Y dijo que fue "presionado" para vender la imprenta.

Antes de que Ciccone iniciara su exposición, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 le había dado la oportunidad a Boudou, quien dijo "mi intención declarar pero no en este momento". Sin embargo, luego de oír a Ciccone, pidió la palabra.

"Para mi es indispensable empezar a ejercer el derecho a la defensa en este momento", sostuvo el ex funcionario kirchnerista. "No hubo reuniones, no hubo audiencias. Un vez hubo un saludo a la salida de un canal, ante 40 personas, y la otra supuesta reunión no existió", enfatizó Boudou en los cinco minutos que le pidió al Tribunal para hacer su descargo.

"Fue un cuento armado, no pueden decir la verdad. No existió la reunión, la charla, ni en los términos informados que dijo hoy Ciccone ni en los que quiso poner la instrucción", afirmó. Y también dijo que "es muy curiosa la interpretación que le dio el instructor". "Por donde uno lo mire, esta reunión fue inventada", sintetizó.

En el juicio se analiza si Boudou usó su cargo público para lograr que la ex Ciccone, única empresa con capacidad para imprimir billetes, pasara a manos de su amigo José María Núñez Carmona a través del supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele.

La audiencia duró más de cuatro horas y tras la declaración de Boudou pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 31 de octubre.