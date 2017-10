Vidal recogió el guante de CFK: "Es falso, no hay ninguna lista negra"

María Eugenia Vidal se encargó este martes de retrucar las afirmaciones que más temprano hizo Cristina Fernández. La exPresidente se mostró como una víctima de una presunta "lista negra" del gobierno de Mauricio Macri . "No me queda más que pensar que se trata de un eufemismo de los que tendríamos que desaparecer", dijo la exmandataria en una conferencia de prensa en el Instituto Patria.

En nombre del oficialismo, fue la gobernadora bonaerense la que salió al cruce. "Me parece que la palabra desaparecer tiene una connotación para todos los argentinos que yo hubiera evitado usar. Por supuesto que es falso, no hay ninguna lista”, dijo la mandataria provincial en declaraciones radiales.

Vidal también rechazó que jueces como Claudio Bonadio sean un instrumento de la Casa Rosada para perseguir a la exPresidente, como ésta denunció. “Lo que hay es un cambio a partir de diciembre de 2015 y es que ya no hay más presión para los jueces, hoy la Justicia tiene total independencia para actuar”, dijo Vidal.

"Estamos todos sometidos a cualquier investigacion judicial que se tenga que llevar adelante, porque no somos privilegiados, somos ciudadanos como cualquier otro frente a la ley, debemos dar explicaciones sobre todo si hemos gobernado o si estamos gobernando, sin sentir que eso como una persecución", señaló Vidal en diálogo con radio Continental.

"Ni el Presidente ni yo llamamos a ningun juez para pedirle un favor por una causa que nos pueda involucrar. No tenemos nada que esconder y nos presentaremos a la justicia todas las veces que sea necesario", dijo.

Por otro lado, la mandataria habló sobre la detención del sindicalista Juan 'Pata' Medina por "extorsiones" a empresarios de la construcción y arriegó el por qué de que la Justicia no avanzó antes.

"Durante nuestra administración esas prácticas sucedían, lo que pasa es que no era avaladas por nuestro gobierno. Y por eso la justica avanzó y cada vez más los empresarios se animan a denunciar porque esta situación empezó en La Plata, pero hoy está continuando en Bahía Blanca y también en Quilmes, porque no era sólo el Pata Medina, había otros dirigentes vinculados a la UOCRA que obligaban a los empresarios a pagarle a determinadas empresas de catering, de transporte, y eso no tenía nada que ver con una defensa de los trabajadores, sino con negocios que les correspondían a ellos y cuyos fondos beneficiaban a ellos y sus familias", dijo la gobernadora

“La Justicia no avanzaba porque sentía que el poder político estaba amparando estas actuaciones, o por complicidad o por ser indiferentes, de mínima miraron para otro lado y de máxima eran parte, pero eso era un mensaje para la Justicia”, dijo.