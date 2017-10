Jolie y Paltrow también denunciaron a Weinstein por abuso sexual

La lista de mujeres que denuncia a Harvey Weinstein sigue creciendo y 2 nuevas actrices acusaron al productor de abuso sexual. Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow afirmaron que Weinstein quiso abusar de ellas en sus comienzos en el ambiente artístico. De esta forma, se suman a las denuncias de Ashley Judd, Rose McGowan, Liza Campbell y Lauren Sivan, entre otras. Por esta grave acusación, el productor fue despedido de The Weinstein Company el domingo 08/10.

Jolie habló de su experiencia con Weinstein durante el lanzamiento de la película Playing by heart, en los 90, en una habitación de hotel. "Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud, y como resultado, decidí no trabajar con él de nuevo y avisar a otros cuando lo hicieron. Este comportamiento hacia las mujeres en cualquier campo o cualquier país es inaceptable", contó a 'The New York' Times a través de un e-mail.

Paltrow también recibió el acoso del productor en una habitación del hotel Peninsula Beverly Hills cuando estaba rodando la película 'Emma', que producía Weinstein, momento en el que apenas tenía 22 años. La actriz contó, en una entrevista con el mismo diario, que el productor puso una mano sobre ella y le sugirió "un masaje". "Yo era una niña. Estaba petrificada", indicó Paltrow.

Además dijo que, en aquel entonces, le contó la situación a Brad Pitt, quien era su novio. El actor se enfrentó a Weinstein pero el productor amenazó a Paltrow para que no contara nada. "Pensé que me iba a despedir. Tuve que guardar el secreto", agregó la actriz.

Pero no fueron las únicas. Judith Godrèche, Rosanna Arquette y Katherine Kendall también contaron la situación que vivieron con el productor estadounidense y sumaron más denuncias a la investigación encabezada por The New York Times.

En este sentido, The New Yorker publicó los testimonios de más mujeres que acusan a Weinstein y un audio en el cual se escucharía al productor intentando abusar de una joven. La revista además afirmó que entrevistó hasta 16 ejecutivos, asistentes, empleados y ex empleados del productor, quienes manifestaron que ya sabían o habían sido testigos de las actitudes de Weinstein.

La revista The Hollywood Reporter indicó el lunes 09/10 que, durante el fin de semana, Weinstein pidió a otros directivos de Hollywood como de Dreamworks o NBCUniversal que lo ayudaran ante esta grave situación. Sin embargo, ninguno quiso defenderlo.