El kirchnerismo quiere despenalizar la prostitución

CIUDAD DE BUENOS AIRES. El legislador porteño Pablo Ferreyra (Frente para la Victoria) afirma que es para “adecuar la normativa de la ciudad, no sólo a los principios establecidos en Constitución Nacional y Tratados Internacionales, sino también, al resto de la normativa local y a la jurisprudencia e interpretaciones establecidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Las temáticas preferidas de Ferreyra siempre han sido los derechos del colectivo LGBT y los derechos sexuales de la mujer.

Él impulsó que la estación Santa Fe, de la Línea H, fuese bautizada con el nombre Carlos Jáuregui, fundador de la Comunidad Homosexual Argentina, activista de la diversidad sexual y organizador de las primeras marchas del orgullo gay, fallecido en 1996.

También impulsó una legislación contra el Acoso Callejero, y dirige el Observatorio contra el Acoso.

El artículo 81 del Código Contravencional sanciona con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de $200 y $400 a quien "ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad". También se aclara que "en ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales".



“Puede por su lado presuponerse que el justificativo de la punición puede ser la reacción de molestia, desagrado que despierten en los vecinos, y aun considerándola injustificada como para tener la entidad tiene la entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debe exigir para prohibir una acción, puede resultar un factor de presión para penalizar una conducta en violación de las garantías constitucionales. Sin embargo observamos en los datos que solo el 0,76% de las detenciones se producen por denuncias de vecinos. El restante 99,24% fue iniciado producto de la intervención directa de las fuerzas de seguridad”, afirma el legislador Ferreyra en el proyecto.



“Este dato nos advierte sobre cómo se sobredimensiona la conflictividad que produce la oferta y la demanda de sexo en la vía pública. Y al contrario de lo que generalmente se pretende difundir, que la persecución punitiva no tiene un basamento consecuente en la demanda social de punición a dicha actividad; sino más bien que la selectividad de las agencias policiales sobre esta conducta, que es la que brinda insumos al poder judicial para continuar con la persecución a este grupo vulnerado”, agrega Ferreyra.



Este proyecto retoma otras iniciativas del pasado que fueron presentadas por los ex legisladores María Rachid, Enrique Rodríguez, Diana Maffía, Rocío Sánchez Andía. También alude a otra iniciativa que tuvo apoyo de distintas fuerzas políticas, donde han puesto su firma, entre otros, la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, cuando formó parte del parlamento porteño.



Pero la Ciudad de Buenos Aires no es el único caso. En Mendoza, el gobierno provincial estudia modificar el artículo 54 del Código de Faltas, que sanciona con días de arresto y una multa en dinero la “prostitución escandalosa”, es decir, aquella que se ofrece en la calle a través de señas, gestos o algún tipo de insinuación.



Según señalaron desde el Ejecutivo mendocino al sitio Los Andes, una de las posibilidades es eliminar el artículo en cuestión, lo que significaría despenalizar la prostitución. La otra consideración es modificar la redacción. Pero lo que sí está en claro es que se cambiará la letra de una norma que es considerada “discriminatoria”.



La disposición prevé entre 10 y 30 días de arresto y una multa de $ 1.500.000 (no de los actuales) a “la mujer y el homosexual que, individualmente o en compañía, se exhibiere, incitare, ofreciere o realizare señas o gestos provocativos a terceros en lugar público, abierto o expuesto al público, con el fin de ejercer la prostitución”. Esto es lo que se denomina prostitución escandalosa.



“Es un planteo discriminatorio ya que el sujeto activo de un delito está configurado por su sexo (por la mujer) o sexualidad (homosexual). Hay que avanzar en eso, porque también hay hombres que ejercen esta actividad”, consideró el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.