Lea Caballero, el gran creador de historietas nacionales

Desde muy pequeño Lea comenzó a interesarse por la realización de Cómics. “Yo nací en 1990 y era una época donde apenas estaba empezando a aparecer el cable entonces no había internet. No podíamos ver el animé y los dibujitos como se pueden ver ahora en cualquier hora y momento e inclusive las películas y las series de la televisión si no las mirabas en un momento específico después te las perdías. Entonces con las historietas era diferente porque vos podías comprarla o conseguirla de algún lado y leerla todas las veces que quieras”, contó el creador de historietas.

Desde ese instante este argentino empezó a sentir una gran pasión por el mundo de los cómics, que se convirtieron en una de las cosas más leías por él. “Era lo que más miraba”, afirmó Caballero.

Para poder diseñar una nueva historieta lo primero que hace Lea es comprar muchas ediciones de otras revistas dedicadas al tema, como así también mirar animé en la televisión o en Netflix. Todo lo que lee y mira suelen despertarle una gran curiosidad al momento de crear una nueva historia. “Me suelen atraer ideas o temas que tratan ciertas películas y busco poder contarlos en una historieta mía. Primero pienso en un concepto y en una idea y ahí conecto con qué géneros y personajes puedo contarla. Luego diseño a los participantes de la historia y demás detalles. No tengo un tiempo determinado de duración para terminarlas, a veces me lleva un año o más”, comentó Caballero.

Hay trabajos que se desarrollan en un día, principalmente se comienza a hacer en lápiz y luego se entinta el boceto.

Lea Caballero tiene su propio libro titulado “Yo nen” que se publicó en noviembre de 2016 por su propia Editorial llamada “Purple Books” que comparte con dos socios más. Para realizarlo tardó un promedio de 2 años desde que comenzó a dibujarlo hasta que se publicó.

El nombre del libro significa “Chico joven” en japonés, pero se escribe de forma diferente. Su creador decidió hacer un juego de palabras para el título. El “yo” representa a su persona y “nen” vendría a ser el apodo del personaje principal que se llama Nehuén. Su creación es una historieta estudiantil de acción y comedia inspirada para chicos jóvenes en edad secundaria.

Su personaje favorito de su historia es Lucas, aunque es uno de los que menos aparece a lo largo de la narración. “El protagonista no es uno de mis favoritos”, aseguró Caballero.

Se hace este juego de palabras que viene a significar el género de la historieta. En Japón “Yo nen” es la demografía, es decir, es la audiencia a la que está indicada esta historieta en particular, que apunta a chicos de 9 a 15 años y es ese país además lo toman como un género al mismo tiempo de representar a la demografía.

Estos géneros tienen variedad de temas como acción, aventura y auto superación. Además, existen algunos que tocan tópicos como el deporte, peleas, fantasía, de aventura, escolares e inclusive de comedia aunque en general estas últimas van acompañadas de otra.

El término “manga” es como se le dice a las historietas en Japón. Esa es la palabra que ellos usan para este tipo de literatura. Sin embargo, en Occidente se conoce como “manga” solo a los cómics que viene desde allí. “En cierto caso yo concordaba con ese pensamiento porque si vos no sabés qué es vivir en ese país no vas a poder hacerlo, porque tenemos otra cultura y una persona que no es de allí jamás podría hacerlo. El manga tiene una vos autoral muy grande”, afirmó el dibujante.

Cuando Lea hizo “Yo nen” creó los personajes reflejando la cultura en el lugar en el que vive. Es por eso que considera oportuno determinar que su creación, aunque no sea de Japón, es un manga.

Su trabajo artístico lo desarrolla en un estudio que tiene en su casa donde vive con su familia. Se trata de un lugar preparado pura y exclusivamente para poder desarrollar su correcto trabajo. “Tengo mis bibliotecas con diferentes historietas en general, mi tablero, la computadora, la impresora y todos los materiales que uso para dibujar. Solamente trabajo en este lugar y no suelo usar otro espacio para hacerlo. Es donde me siento menos incomodo para trabajar”,sostuvo el joven.

Por el momento Lea Caballero ya está trabajando en la segunda edición de su libro que probablemente saldrá a la venta a mediados del año que viene.