Martín Bossi y su pedido por la selección

Martín Bossi volvió a meterse en la piel del jugador de fútbol, Lionel Messi para hacer un pedido especial para la Selección Argentina que este martes 10/10 se enfrentá en un partido contra Ecuador por un lugar en el Mundial 2018.

Tal como lo hizo la semana pasada, horas antes de que la Argentina se midiera con Perú en la Bombonera, Martín Bossi volvió a ponerse en la piel de Lionel Messi para protagonizar un divertido clip.

En el video, se lo puede ver al astro bregando por un milagro para la Selección. Así, acude primero al consejo de Carlos Bilardo -DT que llevó al país a consagrarse campeón en el mundial de México-, quien lo lleva a ver al Papa Francisco. "¿Qué va a pensar Francisco? A mi me da vergüenza", dice el futbolista, en el Vaticano; Bilardo -también interpretado por Bossi- lo reprende: "Vergüenza es que no te alcancen los puntos para ir a jugar el repechaje en Nueva Zelanda. Eso es vergüenza; yo no quiero jugar contra los canguros".

Después de hablar con el Papa decidió consultar con Jesús quien los interpela desde la cruz. El jugador de fútbol se encuentra dialogando con Dios en una mesa que rememora nada más ni nada menos que la última Cena, comienzan a debatir sobre el modo en que puede ayudar al seleccionado a marcar contra Ecuador. "Les aclaro que soy Jesús, no Superman", contesta en tono argentino.

Mientras tanto, Bossi sigue realizando sus últimas presentaciones en el Teatro Astral, de la mano de su espectáculo Bossi Master Show.

Habrá que esperar a ver si los pedidos del cómico dan fruto hoy a la noche en el gran partido esperado por todos los argentinos.