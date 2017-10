En busca de un lugar en el mundial

Enterate de los resultados de cada uno de los partidos que se estarán jugando este martes 10/10 a las 20:30. Cada uno de los países busca su lugar para formar parte del Mundial 2018 en Rusia. Brasil vs Chile, Paraguay vs. Venezuela, Bolivia vs. Uruguay y Perú vs. Colombia dejarán todo en la cancha alcanzar su deseada meta.

Compartí esta nota Imprimir Por Urgente 24 Martes 10 de octubre de 2017 19:10 hs