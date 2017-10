Messi le da vida a la Argentina con un gol y ahora empata con Ecuador 1-1

Enorme tensión en toda la Argentina. Todos quieren a la selección de la Asociación del Fútbol Argentino en el Mundial Rusia 2018 pero para cumplir semejante anhelo, hay que ganarle a Ecuador, en la altura de Quito, 2.850 msnm. El DT Jorge Sampaoli conoce bien de qué se trata porque en 2010 fue el entrenador del Emelec, en una gran campaña del equipo, antes del desembarco del santafecino en Chile. Pero los partidos se ganan o se pierden o se empatan en el campo de juego y luego de 90 minutos.

Y hay que mejorar la puntería: de los últimos 73 remates al arco que hicieron los argentinos, ninguno fue gol. En lo que va de la clasificación para el Mundial FIFA, la Argentina tiene 9,8% de efectividad en sus disparos al arco. No hay jugadores argentinos en el top ten de los goleadores en la eliminatoria. De los 4 goles que marcó Lionel Messi, todos de local, 2 fueron de penal.

Muchas suspicacias acerca del resultado del partido porque hasta el presidente de FIFA, Gianni Infantino, afirmó que no se concibe un Mundial sin la presencia de Lionel Messi, la estrella de la Argentina y de Adidas. Pero el equipo argentino tiene que dejar de lado todo eso y exhibir su fútbol. Queda el interrogante del motivo por el cual hoy fue vallado el acceso a la sede de la AFA, en la calle Viamonte.

Mientras Ecuador recibe a Argentina (hace 15 años que la blanquiceleste no gana en Quito), se juegan también los siguientes partidos:



> Brasil vs. Chile

> Paraguay vs. Venezuela

> Uruguay vs. Bolivia

> Perú vs. Colombia

Hoy (10/10) se cumplen 8 años de la noche lluviosa cuando la Argentina le ganó a Perú en el estadio Monumental y así clasificó para Sudáfrica 2010, un 2 a 1 logrado con gol de Martín Palermo. Aquí vamos:

Se lesionó Valencia y lo suspendieron al Dt de Ecuador pic.twitter.com/FFfKA1VXrE — Julio (@juliiocorzo) 10 de octubre de 2017

Espero que hoy se logre la hazaña de ganarle a Ecuador que viene de 6 derrotas, juega con suplentes, sin el 9 y sin DT. — Faka (@Faka_sc) 10 de octubre de 2017

¡Bajas en Ecuador! ¿Sospechoso?

Antonio Valencia

Enner Valencia

Montero

Caicedo

Noboa

Arroyo

Y Célico suspendido... — Hacé La Pausa (@HaceLaPausa) 10 de octubre de 2017

Salvo sorpresa de último momento: Romero/Mercado-Mascherano-Otamendi/Salvio-Biglia-Enzo Pérez-Acuña/Messi-Benedetto-Di María vs Ecuador. pic.twitter.com/m79e7qHiys — VarskySports (@VarskySports) 10 de octubre de 2017

¿Qué bueno estaría que hoy Messi tenga un socio así para jugar con Ecuador, no? pic.twitter.com/15fIYnpyqC — ElPaísMenosAlgunos (@RiverEPMA) 10 de octubre de 2017

Es hora de mandar a Jose Lopez a Ecuador con los bolsos. — Malcom Gomez (@malcomgomez) 10 de octubre de 2017