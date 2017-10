San Messi salvador: Respira Sampaoli y la selección

Era sin duda la esperanza de todo un país, y por supuesto: No los defraudó. Lionel Messi lleva a Rusia 2018 a la selección Argentina, aún cuando es un jugador cuestionado por muchos, por no parecerse a Diego Armando Maradona, siempre termina salvando a unos cuantos, en este caso, no sólo salvó a una selección de fútbol, sino a su director técnico, que arrastra resultados vergonzosos y si perdían el partido ante Ecuador, sin duda tendría que haber abandonado su puesto, cargo que es por demás, exageradamente millonario. Messi va al mundial junto a otros jugadores. Gracias San Messi.

Por Urgente 24 Martes 10 de octubre de 2017 22:30 hs