De Paoli apeló al hincha #1... y en Twitter lo destrozaron

"¡¡¡Argentina se está metiendo en la próxima Copa del Mundo!!! Soñá, que es posible... ¡Contra todos, basta de mufas y de críticas!

Tenemos al mejor, ¿por qué somos tan marmotas?

Después de tanta angustia y después de tantas pavadas... Cuestionen desde lo futbolístico, muchachos. Hubo tanto para pegarles pero no, es fácil hablar desde lo extrafutbolístico porque de fútbol, de fútbol no entienden nada", disparó el relator Rodolfo De Paoli envuelto en una nube de euforia mientras Lionel Messi resolvía la clasificación argentina para el Mundial Rusia 2018.

Sin embargo, encontró muy poco apoyo en las redes sociales, puntualmente en Twitter, donde muchos criticaron su manera de relatar apelando al hincha nacional:

Que irónico De Paoli pidiendo que no le caigan a los jugadores y no se hagan críticas, cuando el y sus compañeros operaron contra Bauza.

En tanto, otros vieron las reacciones en contra y sumaron sus tuits para contrarrestar:

De paoli no me pidas que me aguante el corazón porque hoy me explota