Juramento de diputados: "Seremos menos aburridos que los ediles de Rosario"

ROSARIO. Tal como aconteció en la capital provincial y en Rosario con los soporíferos candidatos a concejales, habrá debate de cara a la elección de diputados nacionales por la provincia de la bota. Sin embargo, la mesa no estará completa ya que se ausentarán en el debate cuatro candidatos por decisión de los medios organizadores. Amalia Granata del Partido Popular; Caren Tepp de Ciudad Futura; Octavio Crivaro del FIT y Carlos Del Frade del Frente Social y Popular no fueron invitados a debatir en lo que se consideró una decisión poco democrática entre los ofendidos.

Cambiemos estará representado por Albor Cantard que viene de huirle al debate que organizó la universidad pública en Rosario, Agustín Rossi será la cara del Frente Justicialista y no será el primer debate en esta campaña para el ex ministro de Defensa K ya que rumbo a las PASO contrapuso visiones con la ex jueza Alejandra Rodenas; y Luis Contigiani se pondrá los guantes por el oficialismo provincial intentando levantar la performance de las PASO. El grupo lo completan el macrista no reconocido en Cambiemos, Jorge Boasso y el massista Diego Giuliano.

El debate tendrá lugar el próximo domingo 15 de octubre y se basará en cuatro ejes temáticos que son los siguientes: coparticipación, cuentas y obras públicas; seguridad ciudadana; salud, educación y desarrollo social; economía, empleo y producción. El tridente de moderadores estará conformado por los periodistas Sergio Roulier, Sonia Marchesi y María Luego. Además, la consigna para las redes sociales será #SantaFeDebate.

Las expectativas están puestas en que los candidatos a diputados nacionales protagonicen un debate más picante que el que mantuvieron los candidatos a ediles de Rosario. Tal vez la fina ironía de Boasso, las críticas punzantes de Contigiani y la probada labia de Rossi puedan animar un debate más entretenido para los televidentes que se prendan a la transmisión del próximo domingo.

Un plomo...

Ocurre que lo de los ediles fue sin pena ni gloria. Roy López Molina de Cambiemos; Roberto Sukerman por el peronismo; Pablo Javkin del Frente Progresista, Daniela León del massismo; y Eduardo Trasante de Ciudad Futura, fueron los cinco animadores de un debate donde primó lo ensayado y hubo poco lugar para romper la monotonía de una repetición de los spots de campaña, sólo que en vivo y en directo. El debate, para colmo, se hizo muy extenso y eso que recortaron a los otros tres candidatos menos votados en las PASO pero que competirán en la elección general del próximo 22 de octubre: Martín Rosúa, radical alineado en Cambiemos; Carlos Cossia, el veterinario que promete abandono cero de perros; y Majo Gerez, por el Frente Social y Popular.

El debate estuvo organizado por Canal 3, Canal 5 y La Capital y duró alrededor de dos horas en las cuales los candidatos desplegaron sus propuestas e inquietudes en torno a la seguridad, el transporte, la salud y las obras de la ciudad. Todos cumplieron con el libreto ensayado en los días previos, las chicanas no abundaron y las pocas que existieron no tuvieron respuestas. A Roberto Sukerman se lo notó enérgico, intentando repetir la estrategia que desacomodó a Anita Martínez en el debate del 2015 pero Roy López Molina no se inquietó. Precisamente Roy López Molina no se apartó ni una coma de su estrategia y repitió la receta que lo llevó a ganar la elección primaria.

El candidato del Frente Progresista, Pablo Javkin, lució prolijo y sereno y se dedicó a "hablar de Rosario" donde destacó la salud que se brinda en la ciudad, el nuevo sistema de transportes y las 150 obras que están en marcha en la cuna de la bandera. Daniela León ratificó su condición de mujer y habló en nombre del colectivo para distinguirse como la única candidata mujer entre las 8 listas que pasaron a octubre. A su vez, la presidenta del Concejo Municipal acompañó varias de sus críticas a la administración socialista con fotografías. Eduardo Trasante, padre de una de las víctimas del Triple Crimen de Villa Moreno, también llevó una postal que sacudió el final del debate: una foto donde se ve la ametralladora con la cual asesinaron a su hijo.

El clientelismo PRO, que supo denunciar Mónica Fein semanas atrás, estuvo muy presente en el debate. Sukerman y Javkin mostraron fotos del reparto de materiales y productos por parte del macrismo rosarino. La inseguridad también tuvo su sitio preponderante en la noche: Trasante reveló que tras la muerte de su hijo, el ministro de Seguridad provincial, lo llamó para decirle que no le podía garantizar su seguridad en la ciudad; Sukerman reclamó por la muerte de Franco Casco por la cual están procesados un importante número de policías y Javkin tiró la responsabilidad por el narcotráfico a la administración K. Por su parte, Roy López Molina destacó la acción del gobierno nacional al afirmar que "la droga incautada en el país en 2017 es el triple que en 2016". Otro tema reiterado en la noche fue la gestión socialista y el desgaste que le señalan los opositores. Daniela León, que supo participar del Frente Progresista, insistió con ese argumento en reiteradas ocasiones.

El #DebateRosario en las redes sociales se convirtió en otro escenario de campaña. Mucho más entretenido que el debate sin debate que se transmitió por televisión. En Twitter, el hastag se convirtió en tendencia nacional y hasta los candidatos que no fueron invitados al evento se colaron entre las menciones y militaron en las redes.