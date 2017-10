Brasil le tiró un hueso a Sampaoli y brotes verdes a Pancho

La economía brasileña, tal como hizo su selección al eliminar a Chile de Rusia 2018 -rival para la clasificación de Argentina-, también aporta a la validación electoral del 2do. término de la gestión de Mauricio Macri: transfunde algunos de los brotes verdes de la recuperación de sus indicadores al monitor de la economía argentina que lleva Francisco "Pancho" Cabrera metamorfoseado en órdenes de compra de manufacturas hechas en el país, como materiales de transporte, insumos plásticos, etc, e impulsa un repunte en el nivel general de las exportaciones, que este año cerrarán en US$ 9.300 millones y en 2018 volverían a superar US$ 10 mil millones, con Brasil como su concentrado destino, que casi duplica al de China y Estados Unidos, que marchan parejos como clientes, de acuerdo al último informe de DNI, firmado por Marcelo Elizondo.

Por Urgente 24 Miércoles 11 de octubre de 2017 17:10 hs Compartí esta nota Imprimir