El día cuando nacieron los YouTubers

Se nos había pasado pero aún estamos a tiempo: YouTube nació a comienzos del año 2005, estrenándose con un inicial que mostraba a uno de los confundadores: “Me at the Zoo”, el 1er. youtuber, aunque no existía esa profesión ni la idea de algo semejante. Al año siguiente la plataforma recibía más de 65.000 videos diarios y eran reproducidos 100 millones de videos al día. Uno de los principales rivales de YouTube era Google Video. Al ver que Google Video no podía competir con YouTube, Google optó por comprar YouTube por un total de US$ 1.650 millones, una operación muy criticada en Wall Street, demostración de que los buenos financistas no siempre saben algo de tecnología y de fenómenos culturales.

Por Urgente 24 Miércoles 11 de octubre de 2017 11:22 hs Compartí esta nota Imprimir