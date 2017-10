El rico norte de Italia también quiere más autonomía (y otros casos)

Las ricas regiones del norte de Italia de Lombardía y Veneto quieren más autonomía. En ese camino, con el antecedente catalán como telón de fondo, el 22/10 llevarán a cabo un referéndum -no vinculante y que no avanza una propuesta concreta-, en el que los Gobiernos regionales pedirán a los ciudadanos un simple mandato para negociar más autonomía con el Ejecutivo de Roma. La idea, explica Giovanni Vegezzi, de el Economista, sería obtener para esas 2 regiones prerrogativas similares a las de las regiones de "estatuto especial". (Se trata de 5 regiones italianas que por razones greográficas ya gozan de cierta autonomía: las fronterizas Friuli, Trentino y Valle d'Aosta, y las islas de Sicilia y Sardinia). Lombardía y Veneto son las 2 autonomías más ricas del país, ya que juntas realizan el 30% del PBI transaplino, explica Vegezzi. Los movimientos separatistas de estas regiones, explica CNBC, están principalmente guiados por el resentimiento, ya que perciben que sus impuestos sostienen al sur pobre del país. Al igual que en el caso catalán, la Corte Constitucional de Italia ha bloqueado los planes de la región de llevar a cabo un referéndum independentista, razón por la cual los ciudadanos de cada región serán solamente consultados sobre si desean más autonomía (y dinero) del Gobierno nacional.

"Durante más de dos décadas, la Liga Norte, movimiento antisistema nacido al comienzo de los noventa con la crisis de los partidos tradicionales, introdujo en el debate político italiano la petición de mayor autonomía -y luego de independencia- para la parte más rica del país, el valle del río Po, que corresponde a las regiones más industrializadas. La Liga tuvo cierto éxito al proponer el término 'Padania', territorio comprendido entre las Alpes y valle del río Po que, sin embargo, nunca tuvo una identidad histórica y cultural común (Italia y sus regiones norteñas fueron divididas hasta 1861 en diferentes reinos y estados, muchos bajo el control de potencias extranjeras)", explica Vegezzi. Agrega además que durante su estancia en el Gobierno con Silvio Berlusconi, la Liga Norte -que siempre tuvo un discurso xenófobo y conservador- buscó legitimidad a nivel internacional. "Si la independencia fue durante años la petición más llamativa de los liguistas, su verdadero objetivo siempre ha sido una mayor autonomía económica y fiscal", agrega Veggezi. Entre los eslóganes más famosos del partido estaban el de "Roma ladrona, la Liga no perdona" y el de "Milan trabaja, Roma come". La propuesta autonómica viene de la mano de dos presidentes liguistas: Roberto Maroni en Lombardía y Luca Zaia en Veneto.

El efecto de fragmentación en el continente puede tener que ver con la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), votada también en referéndum. Lo cierto es que Europa está llena de movimientos separatistas o que buscan mayor autonomía. La mayoría de ellos no son relevantes hoy, pero sumando el antecedente catalán, estos podrían ganar ahora mayor impulso. Escocia hace tiempo quiere irse de Gran Bretaña. En el año 2014, un referéndum independentista tuvo un resultado negativo, sin embargo las autoridades escocesas insisten en que llevarán a cabo otro pos-Brexit, que podría arrojar otro resultado. En Alemania, la región de Bavaria alberga desde hace tiempo la idea de separarse del resto del país, aunque las propuestas no han sido nunca tomadas en serio, explica Rock Noack del diario The Washington Post. Bélgica es un país dividido en 3 comunidades, idiomas y regiones: la región flamenca, donde se habla neerlandés, Wallonia, ubicada en el sur y donde se habla francés, y la región al este del país donde se habla alemán. Existen movimientos independentistas al seno de estas 3 regiones, explica Holly Ellyatt de CNBC. Luego está Tirol del Sur, una región en el norte de Italia conocida también como Alto Adige, que pertenecía a Austria hasta la 2º Guerra Mundial y todavía se siente muy ligada a la cultura germana. Los partidos locales aún no han podido cristalizar el extendido deseo de independencia en un movimiento político fuerte.