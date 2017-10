En la previa del debate, Carrió le saca 32 puntos a Filmus

Los primeros candidatos a diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires Elisa Carrió (Vamos Juntos), Daniel Filmus (Unidad Porteña), Martín Lousteau (Evolución), Matías Tombolini (1País) y Marcelo Ramal (FIT) participarán este miércoles (11/10) de un debate, previo a las elecciones legislativas del 22/10.



El mismo será transmitido por TN, a las 22 horas. El único que se negó a participar fue Luis Zamora (Autodeterminación y Liberta), enfrentado con el periodista Marcelo Bonelli (A Dos Voces) por una supuesta "operación calumniosa" en contra de su espacio, de la cual "nunca se retractó".



Los postulantes debatirán sobre "educación y desarrollo humano; economía; seguridad y justicia". La apertura del evento estará a cargo de Carrió, luego será el turno de Ramal, Tombolini, Lousteau y por último, hablará Filmus, quienes estarán acompañados por un equipo de unas diez personas cada uno.



En tanto, la consultora Ricardo Rouvier y Asociados difundió este miércoles su último sondeo para la Ciudad. Elisa Carrió obtendría 52,4% de los votos el 22/10, seguida por Filmus con 20,4% y Lousteau con 11,2%. Más atrás quedan Tombolini (3,6%); Ramal (3,3%) y Zamora (3,1%). El 2,1% de los consultados votaría en blanco y otro 3,9% no sabe por quien votar.



En las PASO, la socia de Cambiemos obtuvo el 50,13%, seguido por Unidad Porteña con el 20,96%, según el escrutinio definitivo. En tanto, el espacio Evolución de Lousteau alcanzó el 13,19%; 1País sumó el 3,97%; el Frente de Izquierda el 3,84% y AyL de Luis Zamora el 3,76%.



Cabe recordar que el debate entre los candidatos a senadores por la provincia de Buenos Aires no se pudo realizar debido a la negativa de Cristina Fernández a debatir en TN (del Grupo Clarín) y el consiguiente rechazo de Esteban Bullrich, quien se escudó en la negativa de la ex presidente para bajarse también. Finalmente, el canal transmitió entrevistas en vivo con Bullrich, Sergio Massa, Florencio Randazzo y Néstor Pitrola. Los candidatos coincidieron en el estudio, pero contestaron preguntas por separado.