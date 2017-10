Hitler siempre sale al frente en tiempos de campaña

Unos seis millones de judíos murieron en la Alemania Nazi y aun así hay quienes se atreven a comparar a Adolf Hitler con algunos gobernantes. Por ejemplo, el socialista y miembro de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, realizó hoy 11/10 una desacertada comparación entre Hitler y el presidente Mauricio Macri, declaraciones que por supuesto, hicieron que estallaran las redes sociales y entre indignación, reclamos, críticas y hasta burlas, fuera blanco de cientos usuarios que lo atacaron sin compasión, convirtiéndolo rápidamente en trending topic.

“De joven creía en ese concepto que dice que el pueblo nunca se equivoca, pueblo se equivoca, lo hizo con Hitler y ahora lo hace con Macri”, fueron las polémicas declaraciones de Bonfatti durante una reunión en el teatro del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, en el que fue orador.

Siempre la Izq intentando DEMONIZAR a sus enemigos.



Mi Repudio a la Manipulación Psicológica de Antonio Bonfatti. pic.twitter.com/8pfU205bDv — CapitánHéctorCáceres (@CapitanCaceres) 11 de octubre de 2017

Por supuesto, la respuesta del gobierno fue casi inmediata, por ejemplo, el jefe de Gabinete Marcos Peña le contestó públicamente a través de su cuenta en Twitter @marquitospena “Mi más profundo repudio a las declaraciones de Bonafatti. Reflejan un desprecio por la memoria de la Shoá y por el pueblo argentino”, sentenció.

Mi mas profundo repudio a las declaraciones de Bonfatti. Reflejan un desprecio por la memoria de la Shoá y por el pueblo argentino. — Marcos Peña (@marquitospena) 11 de octubre de 2017

Asimismo, la catarata de tuits por parte de los usuarios de las redes sociales fueron contundentes, muchísima gente lo cuestionó y otros tantos lo trataron entre otras cosas, de ignorante. Por ejemplo, un tuitero a través de su cuenta @rnoyjovich escribió: “Como argentino estoy orgulloso de Macri. Siento dolor de las intolerantes declaraciones de Bonafatti mostrando lo peor de la política”.

No puedo menos que disentir con lo dicho por Bonfatti.

No representa al Partido Socialista.

Espero que sea ignorancia historica.

Verguenza. — Roy Cortina (@DipRoyCortina) 11 de octubre de 2017

Como argentino y judío estoy orgulloso de Macri. Siento dolor de las intolerantes declaraciones de Bonfatti mostrando lo Peor de la Politica — Roberto_Noyjovich (@rnoyjovich) 11 de octubre de 2017

La comparación de Bonfatti es una barbaridad. La democracia costó mucho y es sagrada para los argentinos. — pablo javkin (@pablojavkin) 11 de octubre de 2017

Y el holocausto fue bad information? Macri NO es Hitler, pero Bonfatti SI es un pelotudo importante, ciego de soberbia k #BonfattiPediPerdon pic.twitter.com/tJUJpSbiwY — Leandro De Piante (@LeoDPV) 11 de octubre de 2017

Bonfatti compara a Macri con Hitler, qué sigue, CFK es igual de perseguida que Mandela, Hebe es Gandhi?. Basta de tomarnos x boludos. — M C L S (@MarianoCLopez) 11 de octubre de 2017

Esta no sería la primera comparación que le hacen al Presidente con Hitler, pues en junio de 2016, Hebe de Bonafini hizo una similitud: comparó a Macri con Adolf Hitler y lo llamó fascista, por el uso de datos del Anses.

No obstante, el asesor estrella del presidente Mauricio Macri y del PRO había mencionado un tiempo atrás al alemán Hitler, asegurando que él había sido “espectacular”. En una entrevista, Durán Barba dijo: “Hitler era un tipo espectacular, era muy importante en el mundo… Tuvo una enorme aprobación, 90%”. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales e incluso los trolls, no le dieron tanta importancia y no convirtieron el tema en tendencia nacional.