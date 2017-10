Estalló la interna en Chile: “No entrenaban de la borrachera que llevaban”

Consumada la caída de Chile ante Brasil por 3-1 que la dejó afuera de la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, la esposa del arquero y capitán el conjunto trasandino Claudio Bravo, Carla Pardo, disparó polémicas declaraciones este miércoles (11/10) en su cuenta personal de la red social Instagram en el que acusó a los jugadores de que iban borrachos a entrenar o directamente no lo hacían.

De ahí, Pardo lanzó que “se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero, que se lo ponga y que se deje de andar llorando”.

Luego fue el propio capitán quien salió a respaldar las fuertes acusaciones de Pardo. “No creo que sea algo que genere tanto ruido, han salido un sinnúmero de episodios en nuestra selección que gracias al éxito han estado tapados, pero no me inquieta en lo absoluto. Son cosas que suceden y cada persona sabe donde los zapatos aprietan y cada uno se debe hacer cargo de cómo actúa y como se presenta para vestir esta camiseta”, manifestó el guardavalla el formado en Colo Colo antes de partir a Inglaterra para unirse a la disciplina del equipo de Pep Guardiola.

Por otro lado, Bravo no tardó en hablar sobre lo escrito por su esposa. “Eso es más para la farándula, no voy a opinar sobre eso”, comenzó diciendo. Sin embargo, el arquero chileno afirmó que “las cosas se hablan acá dentro, no es momento de ventilar cosas, no voy a ir más allá. Esas cosas se hablan en la interna. El que está acá sabe la responsabilidad. Somos gente grande y cada uno se hace responsable de las cosas”.

El futuro del arquero del Manchester City en la selección chilena está lleno de dudas, y hasta hay algunos que afirman que no continuará vistiendo la Roja. Por lo pronto, Bravo comentó que “se terminó una etapa gloriosa nuestra que no pudimos coronar con meter a esta generación en el Mundial. Tenemos una sensación de mierda. Ahora me voy a tomar un momento para pensar. Ver esto cuatro años más tiene un desgaste tremendo. Las cosas se deciden con calma, tengo que hablar con las personas importantes y estar tranquilo. Si no estoy yo o no está el técnico, hay que seguir en la misma línea, ser protagonista siempre. La labor es que siempre estemos arriba”.

En tanto, el defensor Gary Medel fue el otro referente del seleccionado chileno que se refirió al cierre de una etapa exitosa luego de la caída en San Pablo que dejó a Chile en el sexto puesto de las eliminatorias sudamericanas.

“Es un momento duro para nosotros y para la gente de Chile. Hay que empezar un nuevo ciclo”, señaló el ex jugador de Boca Juniors, quien de los tres referentes fue el que dejó la puerta más abierta para continuar.

“Espero que la nueva generación que venga lo haga de la misma forma que nosotros. Yo vendré cuando me necesiten, tengo 30 años y todavía mucho para dar. Si es por mí, seguiré por mucho tiempo más”, manifestó el ‘Pitbull’.

“Fueron años muy lindos porque le dimos buenos momentos y felicidad a la gente de Chile”, remarcó.

Finalmente, Gary Medel negó las acusaciones y expresó que “yo nunca he visto a un compañero borracho ni entrenar borracho. Yo no lo he visto. Todos los que han estado en la selección lo han hecho de buena forma y se han roto el culo”.

En relación con la partida de Juan Antonio Pizzi, Medel fue contundente: “Fue un gran técnico. Todos pensábamos que íbamos a ir al Mundial. Pero el ciclo se acaba y ahora el que venga que lo haga de la mejor forma”.