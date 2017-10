Mañana vence el plazo para justificar por qué no votaste en las PASO

A pocos días de las elecciones legislativas del 22/10 quienes no fueron a votar el pasado 13 de agosto en las PASO tienen chance hasta mañana de 12/10 de justificar el ausentismo electoral.

Mañana jueves, quienes no se presentaron ante su centro de votación, deben asistir personalmente ante la Justicia electoral y declarar la no emisión del voto, además se debe pagar una multa simbólica de 50 pesos.

Podrás justificar la no emisión de tu voto en las #PASO2017 en la CNE (Leandro N. Alem 232, CABA) de 07.30 a 15.30 hs. pic.twitter.com/gJQvBxnqYq — #Elecciones2017 (@CamaraElectoral) 11 de octubre de 2017

Los datos detallan que en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones del 13/08 un más de un 77% cumplió con la obligación del sufragio, porcentaje dentro del padrón de 12.250.862 electores.

El otro porcentaje restante, (el 22,4%), está compuesto en su mayoría, por jóvenes entre 16 y 18 años que aunque están empadronados no tienen la obligación de votar, lo mismo que con los adultos mayores a 70 años.

Entre quienes están permitidos para la no emisión del voto y avalar la justificación, están quienes los del día de la elección se encontraban a más de 500 kilómetros de su centro de votación, igualmente, personal de seguridad que cumplieron funciones el día de las PASO, personas con enfermedades importantes, y con movilidad reducida.

A través de una plataforma web, se puede conocer la lista de infractores, que en este caso serían los que decidieron no ir a votar.

Sanciones:

Según el protocolo, quien no ejerce el voto puede tener problemas al momento de realizar trámites oficiales como el Documento Nacional de Identidad y el Pasaporte. Votar es obligatorio en el país, pero la justicia también prioriza el derecho al voto, con lo cual, las sanciones por no asistir no son tan importantes.

La multa por no votar sin justificación asciende a $50 y con cada nueva infracción el monto se duplica. pic.twitter.com/Ci3cL96c81 — #Elecciones2017 (@CamaraElectoral) 11 de octubre de 2017