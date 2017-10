Candidatos se sacaron los “trapitos al sol” (para Carrió, Maldonado en Chile)

Un debate en el que participaron los candidatos: Elisa Carrió por el partido Vamos Juntos, Daniel Filmus por Unidad Porteña, Martín Lousteau por Evolución, Matías Tombolini de 1País y Marcelo Ramal del FIT, lejos de ser un espacio para que los políticos expusieran sus ideas y proyectos y así ganar convencer a la gente de votarlos, resultó ser un programa televisivo para que todos se sacaran los “trapitos al sol”.

Carrió contra Filmus y viceversa, ese fue el primer cruce filoso que se generó en el debate, ambos se atacaron entre sí y se cuestionaron todo lo que hicieron y dejaron de hacer, los cargos públicos que ocuparon y qué líderes cuestionables apoyaron en su momento. Por supuesto, se le cuestionó a la candidata de Vamos Juntos, que hace poco era crítica del Presidente Mauricio Macri, y que ahora lo acompaña en su Gobierno. “Yo creo que quiere cambiar a Argentina y lo quiero ayudar”, respondió Carrió.

Entre las reglas del debate, se estipulaba que cada candidato contaba con un minuto en algunos casos, y minuto y medio en otros para poder responder, tiempos que fueron respetados por casi todos los políticos, a excepción de Carrió, que al parecer no entendía bien las reglas de juego. En varios momentos del debate, tuvieron que intervenir los moderadores para poder calmar a la candidata.

Entre los cruces más contundentes, estuvo también la discusión sobre proyectos parlamentarios entre Tombolini y Lousteau, y Lousteau contra Carrió, cuando el candidato de Eco le preguntó a Carrió sobre los incrementos y aumento en las tarifas: “Van a ser aumentos escalonados y conforme a una recomposición que con el tiempo no va a existir: por ejemplo, la liberación del petróleo tendría que llevar a la baja del combustible” a lo que él contra atacó: “O puede pasar al revés”.

Al final del debate, varios coincidieron con que la victoria de las elecciones del 22/10 será de Carrió.

Acá algunas de las frases del debate:

Carrió a Lousteau: "Te sigo sin conocer. Fuiste embajador. Te fuiste. No sé dónde estás. No sos confiable. Nosotros trabajamos en equipo. Los DNU que no se correspondan con la constitución no los vamos a votar".

Filmus a Ramal: "El tema de las jubilaciones cuando asumimos era un tema que estaba privatizado. No solo se estatizó sino que después se hizo una fórmula que permitió la recuperación. O nos unimos o el ajuste va a pasar por otro lado".

Marcelo Ramal: "¿Aumento de la edad jubilatoria opcional? Carrió, no hay ninguna opción, eso es extorsión, es decirle a un jubilado 'te morís de hambre o seguís trabajando'. Todos los que están acá gobernaron antes o ahora. Lo que va a ocurrir tras las elecciones es un golpe al bolsillo. Para pararlo hay que elegir diputados de izquierda que los que han peleado contra el saqueo del país".

Daniel Filmus: "Hay una tormenta perfecta porque a la inflación se le suma la caída del salario y la desindustralización. Cierras las fábricas y el comercio. Pero algunos festejan esto. Creemos que lo más grave no pasó, sino que va a pasar después del 22 de octubre. Lo único que le preocupa a este gobierno es el ajuste".

Tombolini: "No hay seguridad sin justicia. No hay justicia sin transparencia. Queremos que los corruptos, los chorros, devuelvan lo robado. Sergio no tiene ningún proceso ni está acusado de nada. El combate a la corrupción supone reconocer la lucha de Margarita Stolbizer es que un emblema y orgullo para nuestro espacio. Tenemos que llevar la Justicia a los barrios".

Filmus: "Todo hecho de corrupción tiene que ser sancionado. Y la justicia tiene que resolver. No hay ninguna cuestión ideológica respecto de la corrupción. Cualquier que se quede con un peso que no sea suyo merece el juicio y el castigo".

Carrió a Ramal: "La respaldé, a Bullrich, por su lucha contra el narcotráfico. Ustedes hacen muchas marchas pero no denuncias. Hablan tanto de enfrentar todo pero poner el cuerpo no es ir a una marcha sino enfrentar al poder en serio. Están siempre votando en contra de todo. Son divinos, pero no sirven para nada".

Carrió a Ramal: "Estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de gendarmería tiene que ir preso por asesinato y el resto por encubrimiento. Hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM (se refiere el RAM)".

Tombolini a Filmus: "¿En qué te han convertido, Daniel?".

Carrió: “¿Ya terminamos? Porque estoy aburrida yo”.

Por supuesto, el debate se hizo tendencia en las redes sociales, pues lo usuarios no dudaron en dar sus opiniones y atacar o apoyar a sus candidatos, aquí alguno de los tuits:

#DebateCapital que Pelotudo tombolini — Head of Chota (@quepingo) 12 de octubre de 2017

Carrio, todo lo que un ser humano no tiene que ser. 20% ? de asistencia al laburo de parte de ella, vomitiva y servil #DebateCapital — Luketi (@Dijemoon) 12 de octubre de 2017

#DebateCapital @FilmusDaniel pide que lo voten porque tiene la solución a todos los problemas que generaron cuando fueron gobierno. — Eduardo Entin (@entineduardo) 12 de octubre de 2017

#DebateCapital Ramal lo único claro es Uds mientras sigan cortando calles aca en BA, no los vota nadie. — Claudia Landivar (@ClauLandivar) 12 de octubre de 2017