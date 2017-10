La gran pregunta del 'Debate Capital': ¿Qué le pasaba a Carrió?

El debate de candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires organizado por el canal de noticias TN (Grupo Clarín) dejó a Elisa Carrió como la gran protagonista de la noche. La legisladora manejó tiempos, emociones y climas. Encaró los cruces verbales más fuertes y hasta resultó inmanejable para los periodistas moderadores. Pero más allá del desarrollo del debate político, en varios tramos de la transmisión (el programa fue grabado) fue notorio que Carrió no se encontraba bien.

En las redes sociales el semblante de la diputada de la líder de la Coalición Cívica fue el comentario tanto de los críticos de la legisladora como de sus propios partidarios. Trascendieron rumores y comentarios de que estaba afiebrada quizás producto de una gripe, cansada por el trajín de la campaña electoral y hasta que se había medicado por alguna dolencia.

A Carrió se la vio con el rostro algo hinchado, por momentos perdía la voz y se la notaba cansada. Bostezaba y las cámaras la tomaron varias veces distraída mientras hablaban sus competidores, olvidando hacer las preguntas cuando era su turno o no entendiendo el sistema del debate. Pero eso no afectó su desempeño en sus intervenciones.

Cabe recordar que hace un año fue sometida a una angioplastía donde se le colocaron dos stents. Días antes de la intervención había confesado en el programa de Mirtha Legrand que sentía opresión en el pecho. Además, reconoció que todavía no podía abandonar el tabaquismo.

La operación fue exitosa según confirmó en octubre de 2016 Alejandro Hita, jefe de Cardiología del Hospital Austral.

La prioridad del tratamiento se basó en liberar la obstrucción de la arteria y así evitar una potencial complicación grave en el organismo de Carrió. Según Hita, "Lilita" se mostró tranquila y estable después de la cirugía.

"Ya la pusimos en contacto con un especialista en tabaco y con otro tipo de profesionales específicos. Le dimos todas las herramientas para que pueda salir adelante sin ningún tipo de problemas", detalló Hita por entontes, pero la legisladora siguió fumando. De hecho durante el debate en TN sus representantes le solicitaron a la producción del programa que ella pudiera fumar durante los cortes.

En marzo pasado, cuando se estaba decidiendo su candidatura, volvió a mencionar sus problemas de salud. "No me siento bien de salud, no creo poder sostener una campaña" dijo por entonces aludiendo al “estrés” que sufría.

Uno de los momentos en que se notó molesta a Elisa Carrió y perdió volumen de voz:

Los tuits de los usuarios sobre la salida de Carrió:

Creer que Carrió está loca es faltarle el respeto a los locos. En serio. Carrió es una psicópata, una basura humana carente de escrúpulos. — PiBa (@PiBa_76) 12 de octubre de 2017

¿Lilita Carrió está cansada, engripada? Tiene cara rara. Así y todo le bajó los dientes a los cuatro. Cómo la ves? #DebateCapital — Nik (@Nikgaturro) 12 de octubre de 2017

Está muy cansada y complicada de salud. La banco porque es fiel a sí misma. Algo que ya casi no se ve. — SandraSalinas (@SanESalinas) 12 de octubre de 2017

La veo dejando el cuerpo y el alma por nuestro país. La veo como una de las mas grande estadistas de nuestro país!!! — Lauri Manichio López (@laurichio) 12 de octubre de 2017

Parece afiebrada y disfonica, quizá está con gripe, — Rosita (@rositapeme) 12 de octubre de 2017

por su lado Carrió híper medicada absolutamente descolgada.

Ramal con un discurso concreto y contínuo. — alejandraduncan-3@k (@alejandradunc16) 12 de octubre de 2017

La imagen de Carrió abandonando los estudios de TN luego del debate podría ser apócrifa. pic.twitter.com/AXfohWa27L — TV (@TVRichards) 12 de octubre de 2017