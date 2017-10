Ex concejal de Paraná se arrojó de la terraza de la Municipalidad

El dirigente peronista, ex concejal y ex director de Tránsito de Paraná, José Zamora, falleció tras arrojarse este jueves (12/10) desde la terraza de la Municipalidad de las Cinco Esquinas, en Paraná, Entre Ríos. Antes de tomar esta drástica decisión, dejó un mensaje en su cuenta de Facebook.

"Me siento vencido..... me usaron y ahora me dejaron tirado.... no aguanto mas esta gestion me persiguio como nadie... mil perdon a mi amada FAMILIA!!!!! Van a estar bien..... perdon amigos....", había escrito horas antes.



Personal policial, bomberos y ambulancias se encuentran trabajando en el lugar.



El fiscal, Juan Francisco Ramírez Montrull, ratificó a ElonceTV que, en principio se trataría de un suicidio. "Vinimos a hacer las tareas a los fines de acreditar la situación", expresó.



"Interviene Comisaría Segunda. Concurrimos con personal de Homicidios y trabajamos en forma conjunta con Criminalística", cerró.



Por su parte, el secretario Legal del municipio, Walter Rolandelli, precisó a Elonce TV que el sector desde donde se arrojó "es nuevo, donde se estaba instalando la radio. Vine a ponerme a disposición de la justicia a ver qué necesitaba".



"Era una muy buena personal estoy consternado por esta noticia. No estoy bien anímicamente", expresó el funcionario.



# "Fue un tipo que siempre nos enseñó a pelearla", dijo su hijo



Uno de los hijos del fallecido ex director de Tránsito de Paraná, relató cómo fueron los últimos momentos que ex también ex concejal compartió con su familia. "Se levantó como todos los días, con ganas de seguir, de trabajar. Anoche estuvimos comiendo y dialogando como todas las noches. De golpe tomó esta decisión. Fue muy raro".



En diálogo con Elonce TV expresó: "En este momento no tengo el tiempo para pensar los motivos, porque mi familia está muy mal. En las que más pienso es en mami y en mi hija que son las más afectadas en el sentimiento".



"Vino un fiscal, dijo que verá las cámaras, con quién habló, cual fue el detonante. Veremos por qué tomó esa decisión y qué pasó. A mi me sorprende, porque entre buenas y malas siempre me enseñaba a pelearla", expresó el joven.



"Fue un tipo que siempre nos enseñó a pelearla. Si nos falta una patita en la mesa le ponemos una piedrita, pero hay que seguir para adelante, para construir y mejorar la situación. Siempre pensaba mucho en los demás. Quería ayudar a sus amigos y compañeros. Pensó mucho en la gente. Tal vez algún día sepamos por qué llegó a esto", manifestó.



Finalmente, en cuanto a lo laboral reconoció que "venía un poco mal", pero aclaró que "habíamos pactado que en casa no se hablaba de eso por mamá y otras cuestiones. Abrirán una investigación y yo tengo la pérdida de un padre, sólo eso puedo decir", finalizó.