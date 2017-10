Gremios aeronáuticos amenazan con parar el 'finde' largo

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, salió a criticar la posible paralización de los vuelos durante el fin de semana largo y acusó a los gremios de "tomar de rehén a la gente".



"Realmente es inaceptable que por discusiones salariales, en un proceso de diálogo, la medida sea siempre tomar de rehén a la gente. Esperemos que no haya paro", dijo el funcionario en declaraciones a radio La Red, mientras en las principales terminales aéreas un "quite de colaboración" provocaba demoras de entre 10 y 15 minutos en las partidas de los vuelos de cabotaje.



Dietrich reiteró que detrás de los reclamos hay una intencionalidad política "ya que muchos de los sindicatos son muy activos". "Dicen defender a los trabajadores pero terminan afectándolos".



Respecto al aumento salarial ofrecido, el ministro recordó que los gremios aeronáuticos vienen de un aumento del orden de más de 40% y que la nueva oferta "es acorde con la inflación que va a tener la Argentina" y como en el resto de los rubros, "planteando una cláusula gatillo".



"Espero que haya raciocinio por parte de los dirigentes gremiales; estamos en una Argentina del diálogo, donde no siempre vamos a estar de acuerdo, pero entendemos que el paro es una actitud violenta para con la gente", enfatizó.



Inicialmente, la propuesta oficial fue del 16% pero los directivos ofrecieron bonos para completar la suba en 20 por ciento, pero los gremios reclaman que sea entre el 23 y el 25 por ciento.



Cabe destacar que luego de que la semana pasada finalizara la Conciliación Obligatoria en el marco de la negociación salarial con los trabajadores aeronáuticos, los cinco gremios (APA, APTA, UPSA, UALA y APLA) amenazan con un "colapso comercial" durante el fin de semana largo.



En las últimas horas, delegados sindicales se volvieron a reunir con los máximos responsables de Aerolíneas Argentinas y Austral para consensuar una propuesta superadora al 16% de aumento ofrecido, que permita recomponer el salario de los trabajadores aeronáuticos del sector. La oferta se mantuvo en el mismo porcentaje y los sindicatos planean medidas de acción directa.



"Lamentablemente la empresa ha adoptado una inusual e intransigente postura, negándose a recomponer el salario de los trabajadores quienes a diario y con el esfuerzo mancomunado permiten obtener los indicadores positivos que la administración continuamente publicita como propios", expresaron en un comunicado.



Ante la decisión de los directivos, y habiendo finalizado los plazos de prórroga de las Conciliaciones Obligatorias, los cinco gremios informaron que "los trabajadores del sector no garantizamos el normal funcionamiento de las operaciones del grupo", lo que afectará a miles de pasajeros que ya tienen programado volar este fin de semana largo.



"Desde los gremios aeronáuticos hemos demostrado en todo momento la mejor predisposición y buena fe sobre esta instancia, inclusive extendiendo voluntariamente todos los plazos previstos en la conciliación en pos de intentar llegar a algún tipo de acuerdo a través del diálogo que permita recomponer el salario de los trabajadores", expresaron en el comunicado.