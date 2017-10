Llegó la viuda del 'Pájaro' Cantero y se pudrió todo

ROSARIO. La presentación del libro "Los Monos", una investigación periodística sobre la banda narcocriminal más importante de la ciudad de Rosario, se vio convulsionada cuando la viuda del ex líder del grupo Ariel "Pájaro" Cantero se acercó a las primeras filas y comenzó a cuestionar e insultar a los autores, Germán de los Santos y Hernán Lascano.

Lorena Verdún, ex esposa de Cantero, gritó "ustedes, manga de hijos de puta, vienen a hablar de una persona que está muerta". Los periodistas intentaron poner paños fríos en la situación y afirmaron que "imaginabamos que esto podía ocurrir y lo asumimos como un riesgo".

Verdún, sin embargo, no se detuvo ahí y acusó a uno de ellos de cobrar dinero de un centro de salud, mientras defendía a su ex esposo ya que "no tenía ninguna causa federal".

También fueron infructuosos los intentos de calmar a Verdún que realizaron personas que se habían acercado a escuchar la presentación del libro. Por eso, finalmente se optó por suspender la presentación del mismo.

"Estaba muy enojada. Planteaba, entre otras cosas, que el libro era una persecusión a su familia. Intentamos hablar pero fue imposible", contó Hernán Lascano.

Por su parte, el moderador del encuentro, Roberto Caferra, escribió en su cuenta de Twitter: "A minutos de iniciada, se tuvo que suspender la presentación en Rosario del libro Los Monos. La violencia gana una vez más".

Por último, el otro autor del libro, Germán de los Santos analizó que "es lamentable, preocupante y triste que en una ciudad como Rosario no se pueda presentar el libro de 'Los Monos' porque caen los propios narcos a intimidar".

"Se vende como pan caliente. Entran y te dicen: 'Busco el de Los Monos' y se lo llevan. Es increíble", relata un librero de la peatonal Córdoba. La historia retrata el éxito de ventas que ha tenido la investigación que realizaron Lascano y de los Santos que los obligó a realizar una tercera edición del libro que lleva por subtítulo "Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno".