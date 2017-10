Luciana Salazar respondió a las críticas por su reality

Luciana Salazar está a punto de convertirse en mamá de Matilda, a partir del alquiler de un vientre en Estados Unidos. Esto generó una gran polémica y muchos salieron a criticarla por la forma en que lo hizo. Pero lo que también provocó una gran controversia es el reality que hará sobre el nacimiento de su hija y su nuevo rol de madre.

Por eso, Salazar buscó defenderse de las fuertes críticas y explicó en una nota con Intrusos (América): “En realidad no es un reality, es formato real life porque no es una competencia. Este es un formato más similar al de Keeping up with de Kardashians. Estoy feliz con este nuevo proyecto. Cuando mi manager me lo propuso, él no sabía que iba a ser mamá, así que lo tuve que pensar mucho más y no fue fácil”.

“Me parece que es un momento lindo que si lo puedo compartir en las redes sociales, ¿por qué no puedo hacerlo en la televisión, que es más o menos lo mismo? Pero hay gente que no usa las redes sociales”, agregó.

También contó que sus padres participarán de su nuevo programa, ya que la acompañarán a Estados Unidos. “Por mí, ellos no opinan porque es mi decisión. Pero lo tuve que hablar con mi mamá y mi papá, y obviamente voy a respetar un poco el perfil bajo de ellos”, dijo la ex vedette.

“¡Siempre polémica! ¿Qué hago yo? ¿Yo robo, jorobo o hago algo ilegal? Lo único que hago es trabajar”, lanzó para defenderse.

Además opinó sobre Cristian Pérez Latorre, el cirujano que la había criticado por su nuevo programa.

Bueno no estaba tan equivocado cuando dije que la blonda modelo LZ era una descerebrada, vende el parto en un Reality x favor ignorante. — CristianPerezLatorre (@perezlatorre) 10 de octubre de 2017

“¿Quién? No lo conozco. No me interesa y menos de gente que no conozco”, dijo Salazar. “No pueden decir nada. Te puede gustar o no, obvio. Pero de mí no pueden decir nada. ¿Estoy haciendo algo malo, lastimando a alguien o haciendo algo ilegal? Incluso cuando conté lo que estaba haciendo, tuve un montón de opiniones que salieron al cruce y no me importó”.

Salazar fue quien anunció su participación en la pantalla chica a través de su cuenta de Twitter. Se tratará de 4 capítulos en el nuevo canal KZO.