Curiosos trabajos consigue Romina Malaspina...

La ex participante de 23 años del reality show Gran Hermano, Romina Malaspina, quien también tiene un pasado como conejita de Playboy estuvo de paseo por Dubai EN 2016 con el objetivo de "convertirse en princesa". Además, estuvo acompañada de un príncipe "hermoso y millonario" que hasta la llevó a pasear en un yate. Según las imágenes que la joven publicó en su cuenta oficial de instragram se trató de un viaje muy hot y placentero que le dieron ganas de no volver nunca más a su país.

“Máxima Zorreguieta se parece a mí. Yo soy la princesa”, dijo la chica al hablar sobre su viaje por de placer en el años 2016 por las tierras árabes. Aunque primero dijo que se había ido de viaje con amigas, luego confesó que en verdad “un príncipe amigo” la invitó a “probar su nuevo yate”.

Malaspina no perdió oportunidad para ser la envidia de todas las mujeres en la redes sociales. Malaspina eligió las redes sociales Instagram y Facebook para relucir las fotos de su tan anelado viaje.

La ex GH y ex chica Playboy dijo que solamente sale con jóvenes “hermosos y millonarios”. “¿Cómo se les ocurre que voy a aceptar la invitación de un viejo feo? Solamente salgo con jóvenes, hermosos y millonarios”, aclaró. Sin embargo, la modelo no pudo dar muchas precisiones respecto a su viaje por órdenes del jefe de seguridad del príncipe al que acompaña. Pero aclaró: “Me quedaré en Dubai el tiempo que Dios quiera”.

Se trata de una de las figuras más deseadas actualmente por los hombres y hasta mujeres que quieren ser como ella. "Me pone muy contenta, no lo voy a negar. Lo noto mucho en las redes sociales, y no sólo de hombres, también de chicas que me ponen muchas cosas lindas. Esos mimos me hacen bien y me gustan, porque me llegan al alma. Siempre que te dicen un piropo o te halagan, creo que cualquiera lo toma bien. Nadie quiere no gustar, y todos nos ponemos contentos si somos deseados, confesó la mujer.

Para ella mantener su hermoso cuerpo no es un problema ya que afirmó que su cola es ciento por ciento natural y que todo se lo debe a la bunea genética de sus padres. Incluso empezó el gimnasio hace muy poquito, tan sólo un mes y habñia momentos en los que ni siquiera hacía actividad física para mantenerse en forma. "Que me digan que está hecha significa que está perfecta, ¿no? Mi cola es perfecta y es natural", aclaró Malaspina.

En cuanto a su opinión con las cirugías estéticas considera que cada uno es libre de hacer lo que quiera y sin dar explicaciones. Lo que sí recomienda es que todo lo que una persona desee hacerse sea con un profesional que cumpla con todos los requisitos porque después vienen los problemas. Sin embargo, todo en ella no es natural ya que tiene dos cirugías que aclaró cuando entró a los medios(las lolas y un pequeño retoque en la nariz). "En mi caso, me rompe las bolas que me inventen cirugías. Es genética y cambié mi alimentación, y eso me cambió el físico de una manera impresionante", confesó.

Uno de los temas que más llaman la atención en la vida de la ex conejita de Playboy en que en poco tiempo la joven emprenderá un viaje a España con el objetivo de ser"embajadora de fiestas" para las cuales fue contratada. Sin duda nunca antes se ha oído hablar sobre el tema y lo único que se viene a la cabeza en el común de la gente es que esta chica estará brindando servicios de su cuerpo a la gente que ingrese a este tipo de fiestas. ¿Será por eso que decidió ocultar hasta este momento su nuevo trabajo a la prensa? ¿Es algo decente y legal?

"Sería como embajadora de las fiestas que se hacen allá. Bueno, la agencia que me contrató hace un mes quiere que vaya de nuevo", afirmó la chica.

Es un tema que genera confusión y presta a malas interpretaciones pero habrá que esperar a ver si se aclara la cuestión.

Por último, opinó sobre su la reciente frase que trajo revuelo en todo el mundo de Sofía Gala quien dijo: “Prefiero ser puta antes que moza”, ¿qué opinión tenés?

"Es la opinión de ella y hay que respetarla. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y no tengo una opinión formada ahora. Porque por un lado tenés a las chicas que lo hacen porque quieren, pero por otro está la trata de personas, y ahí ya nos metemos en un terreno complicado. Si la moza es moza porque quiere y la puta es puta porque quiere, está todo bien y felices todos", finalizó.