"No me molesta que me digan cornuda"

Yanina Latorre confiesa que todo lo que sabe lo aprendió de su madre. En ese fuerte carácter coexisten la Contadora Pública, Licenciada en Administración, Traductora del Francés y Profesora de Inglés, que desde hace una década se divierte como panelista. Latorre (48) tiene una hija Lola (16) y está muy feliz por su compartir su vida con su madre Dora (77). Por otro lado se mostró muy suelta con los rumores de infelidad de su marido quirn la engaño hace tiempo atrás con otra mujer.

“Mi vida sigue igual que antes. Tengo una familia hermosa y estoy en el momento de mayor disfrute profesional con ‘Los Ángeles de la Mañana’, el programa de radio junto a Marcelo Polino y el ‘Bailando por un sueño’”, dice quien es madre también de Dieguito (14) junto a Diego Latorre (48).

En su rostro no hay señales del escándalo que involucró a su esposo con Natacha Jait (42). Tampoco en el vínculo que tiene el periodista deportivo con su suegra. “Sigo manteniendo una excelente relación con Diego. Sólo me desilusionó, no lo esperaba de él porque Yanina es hermosa. Pensé que padecían las infidelidades las gorditas como yo, que también sufrí los cuernos. Igualmente lo único que no tiene solución es la muerte, lo demás es anecdótico”, confiesa Dora.

“Mi mamá es mi ejemplo, mi sostén y motor, ella hace que todo siga funcionando. Su carácter y humor siempre me sostuvieron, me enseñaron a ser quien soy”, agrega Yanina.

Por otro lado, considera que sigue igual que el primer día la relación con su marido. Para ella el amor es una cosa y el sexo, otra y considera que el que su hombre alla estado con una prostituta no es nada para ella porque afirma en un 100% que no cree para nada en la fidelidad y no le molesta que le digan cornuda. Para ella es muy difícil poder sostener un matrimonio fiel durante tantos años. "De la misma manera que cambias los gustos de comida, podés tener otros deseos momentáneos. Lo que todavía no le perdono es la exposición de los chicos, la forma en la que se dio todo. Él tendría que habernos cuidado, no meterse con gente marginal y berreta que se dedica a destrozar familias. Pero los hombres suelen tener problemas de autoestima, son inmaduros y van a lo fácil. Levantarse a una persona así es sencillo, seducir a alguien como yo es más difícil. Más adelante veré si le perdono ese descuido, hoy sólo disfruto mi buen presente laboral con mis afectos". aportó.

Los Latorre son un clan donde la mujer tiene un lugar predominante. “Somos una familia matriarcal, nosotras mandamos en casa. Mamá tiene mucha personalidad, es una luchadora, su liderazgo nos formó. Si bien tengo menos carácter que ella, heredé su desenfado, locura, frontalidad y honestidad brutal. Lola es muy decidida pero es más tranquila, no le gusta el quilombo”, cuenta la participante de “Showmatch”.

“Yanina es la hija que soñé, sabía que mis hijas iban a ser diferentes porque su papá así lo era. También es sensible, por eso, aunque diga que no le importa, siento que en algún punto las críticas pueden desestabilizarla y me duele. No le perdonan que le vaya bien, aparte rinde pegarle. Pero acá estoy para apoyarla siempre”, la defiende su madre.

Latorre se define así misma como una madre presente pero a la vez le gusta dar libertad a su hija. No rd para nada celosa y es abierta a la relación que su hija Lola tiene hace pocos meses con Gerónimo (17), un chico que conoce desde los 14. " Vienen a casa juntos y soy feliz por ella. El papá es un poco celoso. También empezó a hacer fotos, a desfilar e ir a clases de danza y soy la primera en verla. Canta y baila hermoso. Si más adelante hay algún ritmo en familia en “Showmatch”, llevaría a mi hija para compartir ese momento. Apoyo su afición por el espectáculo, aunque en paralelo va a estudiar una carrera universitaria: está entre Abogacía y Ciencias Políticas. Dieguito es el consentido de la familia, juega muy bien a la pelota pero no quiero que tenga ninguna presión por la carrera de su padre. Ahora está compenetrado con mi participación en el “Bailando”, me acompaña junto con mi mamá y mi hermana cada vez que bailo. Me hacen contención psicológica para los malos puntajes y agresiones", finalizó Latorre.

La mujer también tuvo un reciente altercado con el periodista "Tití” Fernández donde considera que si bien no le gusta la victimización, admira profundamente a “Pampita” porque nunca usó sus problemas personales para victimizarse. Desde el 2011, la mujer de Fernández la ataca en su cuenta de Twitter y la paciencia de Yanina parece haber llegado a su fin. "Lo que le haya pasado no me impide contestarle. “Tití” es cruel por permitir que su esposa insulte a personas que no le hicieron nada. Yo tengo un tema: soy la típica rubia flaca de Belgrano a la que agreden. Pero yo no inicio nada, sólo contesto y después me olvido. Aparte no consumo lo que “Bendita” edita y miente". golpeó fuertemente la panelista.

Por el momento parace que Yanina lucha porque sus hijos estñen bien y porque puedan ver a su madre feliz y contenta con Diego Latorre. Al parecer esta mujer se banca los engaños de su marido y no tiene ningún tipo de rencor por detrás. ¿será cierto?¿Hasta qué punto una mujer puede aguantar el engaño de un hombre y no acordarse de ello?

Yanina se ríe, contesta con picardía. No conoce otra forma de vivir. El humor es su principal terapia. Y cuanto más le pegan, más se divierte. Tiene claro que el medio es un juego y que su verdadera vida está cuando abre la puerta de su casa.