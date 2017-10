Sampaoli reveló en 2015 la catástrofe de Chile y de los excesos de sus figuras

El periodista chileno Sergio Gilbert reveló este jueves (12/10) en una nota periodística que publicó en el diario trasandino Las Últimas Noticias detalles polémico de una charla informal que mantuvo con Jorge Sampaoli, ex DT de Chile y actual técnico de la Selección Argentina, en el año 2015, junto a otros tres periodista, en la que anticipó que Chile se iba a quedar afuera del Mundial de Rusia 2018. En esa misma charla, Sampaoli habló también del plantel, sus fiestas y excesos. Sobre Eduardo Vargas declaró que “cada vez que lo veo llegar a Chile, está peor que antes”, mientras que de Matías Fernández señaló que “ya no da para jugar al nivel que quiero que juegue la Selección”. En referencia a Arturo Vidal había comentado que “es para especialista médico. Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una botella de cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual, con ayuda de quien era nuestro chofer del bus, él y otros se consiguieron una botella de whisky. Al chofer lo tuve que despedir a pesar de que sabía que el culpable era Vidal”.

