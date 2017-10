Marcos Peña, optimista aunque voluntarista, dijo que piensan permanecer en el poder

Entre los diversos temas que se trataron en la conversación el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, aseguró que el gobierno tiene la "obsesión" de "construir el hoy para adelante" y alentó a los empresarios a ser protagonistas y "trabajar en equipo" con el Estado. "Tenemos que enamorarnos de lo que podemos hacer, no de lo que nos frustró en el pasado", aportó.

Peña añadió que las personas deben entender que los más importante hasta el momento es la cuestión de la pobreza, es por eso que durante la charla invitó a la audiencia a plantear una agenda que tenga como principal objetivo saber cómo crecer al mismo tiempo que desde el gobierno se avance con una agenda de reformas.

Uno de los temas más importantes que discutió el hombre fue la posibilidad de cambios en la ley de defensa de la competencia. Luego, en la rueda de prensa destacó otro tipo de nuevas leyes vinculadas a políticas laborales y previsionales.

"No hay lugar en el mundo que tenga la oportunidad histórica de vivir una aventura como la que tenemos por delante", afirmó Peña.

Peña no tuvo pelos en la lengua cuando habló acerca de la oposición y su relación con el kirchnerismo, al que acusa de "desear el apocalipsis porque si no no vuelven más". También jugó con una analogía entre el Estado que recibieron de la anterior administración y un avión: "Lo tomamos en picada y con la cabina tomada por distinta gente, con los botones rotos y hemos logrado ponerlo en marcha", dijo. Fue entonces cuando, en referencia al empresariado, recordó que la "sección Business se quejaba porque el pollo estaba frío mientras nosotros estábamos tratando que no colapse el avión".

“La Argentina tiene un Estado tremendamente debilitado: los que se llenaron la boca hablando del Estado, destruyeron el Estado. Pero yo estoy orgulloso del Gabinete que tenemos. Está integrado, como dice Mauricio, por el mejor equipo de los últimos 50 años", sostuvo Peña. El funcionario utilizó una metáfora para recordar la herencia kirchnerista: "Veníamos en un avión en picada y con los controles rotos. Piensen que los ministros del gobierno anterior no se podían hablar entre sí".

Peña afirma que los políticos tradicionales no vieron venir el fenómeno Cambiemos. "No entendieron la profundidad de este cambio. Mucha gente creía que llegamos de casualidad. Decían 'no había otros y ganaron estos'. Pero este cambio vino para quedarse y no por decisión de Mauricio Macri", afirmó.

“En el siglo XX la lógica del poder era de arriba para abajo, era todo más rígido. Hoy vivimos una demanda de la ciudadanía que quiere una horizontalidad mucho mayor”, analizó Peña. "Hay que empoderar al ciudadano, verdadero actor de transformación", agregó.

Por otro lado, el funcionario consideró que el país se encuentra ante una oportunidad histórica. "No hay lugar en el mundo donde se pueda vivir la aventura, la potencialidad de hacer algo tan histórico como encauzar a que la Argentina sea un gran país. No hay nada mas gratificante que ser protagonista de eso. Y enamorarnos de lo que podemos ser y no de lo que no podemos ser", aseguró Peña.

En este sentido, destacó la decisión de poner animales en los nuevos billetes: "Una de las cosas chiquititas, pero simbólicas que hicimos, fue poner animales en los animales. Pusimos seres vivos y dejamos a los otros que descansen en paz", dijo con una sonrisa en el rostro.

Durante el diálogo también se hizo un repasó de la llegada de Cambiemos al poder, las elecciones legislativas en puerta, el rol de la clase dirigente y la necesidad de encarar reformas estructurales para combatir la pobreza.

En el primer caso dijo que es la primera vez en la historia que se puede salir del populismo económico y político sin crisis.

En resumen, su partido político promete una representación más contemporánea a la demanda de la ciudadanía del Siglo XXI. Explicó que en el S XX la oferta determinaba la demanda y todo era mucho más rígido, a paquete cerrado. Hoy la ciudadanía quiere una horizontalidad mayor. No quiere una delegación pura sino una conversación, una horizontalidad asimétrica. Hay liderazgo pero se quiere la cercanía. "Esto no es un cheque en blanco”, finalizó.

Peña: "En primer lugar, nuestro método arranca por la vocación clara de llegar al poder, y llegar al poder se llega sacando más votos que el resto, y es un ordenamiento distinto a cuando uno tiene como objeto en la política marcar una agenda ideológica o la vida partidaria".

Coloquio