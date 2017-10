Catalunya, ¿un placebo para distraer de lo grave a los españoles?

El conflicto de Cataluña ha copado las noticias en todo el mundo y metiene en vilo a quienes esperan las repercusiones sobre la declaración de su independencia. El país Vasco, por ejemplo, está a la expectativa sobre qué pasará, su izquierda está esperando los resultados e incluso hay festejos, otro sector español está preocupado por la profunda crisis económica que puede generarle esto a los catalanes, mientras en la sociedad se ha generado "la grieta" y ya se observan en la calle fuertes discusiones en cuanto al tema, con posturas a favor y en contra.

Igualmente, hoy 12/10 en España se celebró en todo el país el Día de la Hispanidad, fecha en la que se realiza un desfile con todas las fuerzas militares, y que como era de esperarse, el ejercito de Barcelona no asistió, y por ende, el jefe de Gobierno de Cataluña Carles Puigdemont, tampoco. Los del país Vasco hicieron lo mismo, quienes tienen ideas independentistas desde hace tiempo, y que incluso, mucha gente del lugar, viajó hasta Cataluñua el pasado 01/10 en apoyo a las votaciones para que logren su pedido de independencia.

Sin embargo, este tema que ha minado no sólo los diarios de España, sino los del mundo entero, ha servido para invizibilizar los problemas que realmente tienen agobiados a la sociedad española, la precarización laboral por ejemplo, es uno de los temas graves.

"La verdad que lo que sí es real, es que España tiene un grave problema de precariedad laboral, abaratamiento de los despidos, de mayor temporalidad laboral, entonces de eso no se está hablando, porque Cataluña copó todas las noticias", explicó María Paz Giambastiani, periodista argentina que vive en el País Vasco.

Lo que toda España si tiene en común, son los contratos precarios a los que los trabajadores deben acceder por necesidad y que han aumentado desde el año 2009. Contratos que son de pocas horas, incluso una hora diaria, pero que los laburantes aseguran que trabajan más, y que la remuneración que perciben es de siete a 11 euros por jornada. "Mi via es una inseguridad absoluta. No puedo pagar un alquiler porque no sé si mañana me vana a echar, no tengo planes de futuro", dijo una española que prefirió el anonimato al diario El Confidencial, y agregó que entre un trabajo y otro no alcanzaba los 200 euros al mes.

"La sensación es de frustración e impotencia porque si me quedo en casa me siento fatal, pero si trabajo, he estado fuera de casa cuatro horas para trabajar dos y ganar muy poco. Y con una carrera y un máster", sentenció.

En 2016, 1.166.900 personas tenían un trabajo temporal a tiempo parcial, lo que supone un 7,5% del total de asalariados de ese país. Del mismo modo, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) no arrojan una cifra muy diferente para 2017. En el primer trimestre del año, ese número es de 1.131.800 'precarios'.

Detalla María Paz Giambastiani, que el problema laboral no es el único que atraviesa España, sino que además existen otras situaciones graves; "Digamos que Cataluña está sirviendo para solapar un montón de problemáticas que tiene España y de las cuales no se hablan, por ejemplo, problemas y recortes en sanidad en general, la mala situación del sistema sanitario español, y el debacle de la educación", afirmó.

Por ejemplo, la crisis ha pasado factura al gasto sanitario en España. Un informe de los servios de la Unión Europea sitúa en 12.000 millones de euros los recortes en esta área a partir del 2009.

El esfuerzo fiscal ha pasado de representar un 7,2% del producto interior bruto (PIB) al 6,4% en 2013, último año con datos comparables. Aquel año, el gasto en sanidad pública (con un PIB equivalente a 1,079 billones) ascendió a 77.690 millones de euros, mientras que en 2013 (con un PIB que había bajado hasta representar 1,025 billones) ascendió a 65.640 millones. Es decir, algo más de 12.000 millones de ajuste, según detalla el informe de la UE.

Del mismo modo, la inversión educativa en España ha caído en 8.920 millones de euros, que representa un 16% menos que en el 2009.

Según cita el diario El País de España, los efectos que han producido estos recortes han sido una "pérdida del profesorado" -el sindicato estima que hay entre 28.000 y 32.000 docentes menos-; un "incremento en el empleo interino"; "envejecimiento de las plantillas"; "pérdidas en desdobles en Lengua y Matemáticas, horas de biblioteca, tutorías y atención a alumnos con necesidades especiales"; "reducción en las becas de libros de texto y ayudas de comedor"; un "parón en la construcción de oferta pública", y un "incremento de la ratio de alumnos por clase de forma muy significativa".

Aunque la crisis económica en España sigue y afecta a todos los sectores, la situación de Cataluña se mantiene en las tapas de los diarios, así como también tiene entretenido (y preocupado) al presidente Mariano Rajoy. "Es un conflico complicado de resolver y lo peor es que la resulción está en manos de dos extremistas, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, pero por supuesto que Rajoy, no quiere pasar a la historia como el presidente bajo el cual se dividió España" dijo la periodista Argentina.

Entre las similitudes que tiene el País Vasco con Cataluña, Giambastiani explicó que historicamente el País Vasco ha tenido ideas independentistas y es una comunidad autónoma española, pero que a diferencia de Cataluña concentra un gran volumen de industrias. De igual forma, aseguró que los partidos de izquierda están esperando la declaración de la independencia para "festejarla".

"Lo de Cataluña está afectando a nivel turístico, pues bajó un 30% aproximadamente, a nivel internacional también se estancaron los acuerdos entre un 30 y 40 porciento y además hay empresas que decidieron trasladar sus sedes, de 30 empresas , aproximadamente siete son de Barcelona", explicó Giambastiani.

En cuanto a las elecciones del 01/10 en Cataluña para solicitar su independencia, agregó que las agresiones "no fueron tantas" y que algunas estuvieron "preparadas". Así mismo, dijo que: "la gente votaba en cualquier lado y 10.500 veces, se pide una independencia porque el País Vasco es el único que nunca fue independiente realmente, nunca fue un país, pero tuvo fueros independientes y entonces, de alguna manera es algo mas histórico, pero Cataluña no. Es como que ahora queramos formar de nuevo el Virreinato del Río de la Plata, a ver no, las cosas evolucionan, cambian", sentenció.

Cataluña tiene desde hace tiempo serios problemas económicos, y para instaurar un país como tal, necesitan una cantidad de dinero "que no la tendrán ni de acá a más de 200 años" enfatizó. Y siguió: entonces la gentes se está engañando con la idea que es la que se vendió siempre, que ibana a tener más representación en Europa y defender sus propios intereses.

Por último, aseguró que Cataluña está manejando el tema de la independencia como una cuestión de identidad, pero que no se está debatiendo el tema más importante: el económico. "Se habla siempre desde la identidad y la representación, pero no del aspecto económico que es lo que afecta a todo el mundo. Porque si te quitan a la Union Europea no puedes sostener ni un país, ni una casa".