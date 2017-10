Lee, ícono supremacista que no quería la esclavitud

En marzo de 1861, Robert Edward Lee era coronel del Ejército de USA, y él estaba en contra de la esclavitud. Es más: Lee ya había liberado a sus esclavos en Virginia. Además, Lee no simpatizaba con la idea del Sur de separarse de la Unión.

Sin embargo, al igual que la mayoría de los sureños, Lee creía que su Estado y sus derechos eran más importantes que la Unión.

El 18/04/1861, 5 días después de la caída de Fort Sumter, puntapié inicial de la contienda, el presidente Abraham Lincoln le ofreció a Lee asumir la jefatura del ejército de la Unión.

A Lincoln, otro militar le había dicho: "El general Lee es muy valioso; su vida debería estar asegurada por US$ 5 millones" (un monto exorbitante para la época).

Pero Lee rechazó la oferta de Lincoln porque el día anterior, Virginia había votado por divorciarse de la Unión.

Apesadumbrado, Lee luego abandonó el Ejército de la Unión y se unió a la Confederación: "Si tuviese 4 millones de esclavos, los entregaría alegremente para salvar a la Unión. Pero levantar la mano contra Virginia es imposible".

Los estadounidenses nacidos en Virginia no son conscientes de que sus antepasados ​se ​consideraban a sí mismos principalmente como residentes de sus estados, y no como “estadounidenses”. Por eso cuando al general Robert E. Lee se le ofreció comandar el Ejército de la Unión, se negó con el argumento de que era un virginiano y que no podía ir a la guerra contra su país natal, que era Virginia.

Lee fue derrotado al final de una guerra sangrienta y en la que inicialmente Lincoln padeció pésimos generales.

Y poco después, Lincoln fue asesinado.

Entonces, Lee concedió una entrevista a un reportero de The New York Herald. En la crónica, él fue citado diciendo que condenaba el asesinato de Lincoln. Lo llamó "deplorable", "un crimen".

No sólo condenó enérgicamente el asesinato de Lincoln y alabó el final de la esclavitud ("me alegro"), sino que cuando unos días antes había dicho "nosotros" para referirse al sur o "nuestro país" al referirse a "la Confederación", se declaró "ciudadano de los Estados Unidos".

Si bien Lee seguía siendo un sureño, sabía que la Guerra Civil había terminado, y el asesinato era algo de lo que deploraba.

La auténtica verdad es que los esclavos fueron traídos a América como mano de obra para la agricultura a gran escala. Los primeros esclavos eran blancos condenados a la esclavitud según los códigos penales europeos. La Encyclopedia Virginia informa que “los trabajadores convictos podían comprarse por un precio más bajo que los trabajadores esclavos africanos o blancos, y debido a que ya existían reglas de la sociedad exterior, podían ser explotados más fácilmente”

La esclavitud de los blancos también tomó la forma de sirvientes, en el que los blancos servían bajo contrato como esclavos por un tiempo limitado. Los indios nativos también fueron esclavizados. Pero los blancos y los indios nativos resultaron ser una fuerza laboral insatisfactoria para trabajar en la agricultura a gran escala. Los blancos no tenían resistencia a la malaria y la fiebre amarilla.

Así fue como, al estar favorecidos por un grado de supervivencia superior, los africanos se convirtieron en la fuerza de trabajo esclava elegida para la agricultura a gran escala. También es cierto que los estados del Sur construyeron su competitividad en derredor de la mano de obra esclava y no trabajaron en una industrialización de los procesos de producción, un tema clave en toda la cuestión de la guerra civil.

Generales del Norte y del Sur



Una bio

Robert Edward Lee nació en Stratford, Virginia, el 19/01/1807. Hijo de un héroe revolucionario, Henry Lee III, gobernador y representante de Virginia en el 1er. Congreso estadounidense.

Él ingresó en la academia militar de West Point de la cual se egresó con honores, y tuvo una notable participación en varias batallas durante la guerra con México.

A medida que las tensiones entre el norte y el sur aumentaban, el general Winfield Scott habló con Lincoln para ofrecerle al joven Lee comandar las fuerzas de la Unión (el norte): pese a su escasa trayectoria era un militar brillante.

Pero Lee prefería enfrentar a la Unión antes que a su Estado natal, y renunció al Ejército para dirigir las fuerzas de Virginia, y comandar las fuerzas de la Confederación (el sur).

Lee no era un general destacado por su habilidad estratégica o táctica, pero él era bien agresivo y audaz, ganó varias batallas como la de los 7 días y la de Fredericksburg, victorias gracias a la incompetencia del general rival, George McClellan, quien no controlaba ni a sus propios comandantes subordinados.

Lee fue derrotado en Gettysburg por el general George Meade, revés que inició el quiebre confederado en la guerra frente a los estados del norte que querían la abolición de la esclavitud, entre otras cuestiones como el liderazgo en la Nación.

Al poco tiempo de haber alcanzado el grado de comandante en jefe de los ejércitos confederados, el 09/04/1865, en Richmond, capital de la Confederación, Virginia, el general Lee se rindió ante el general de la Unión, Ulysses S. Grant.

La verdad sobre Lee como estratega fue ocultada por la versión revisionista de la guerra civil llamada "la causa perdida", que presenta a Lee como figura central de un reclamo aunque fuese una derrota asegurada. La imagen de Lee como defensor de sus principios y leal sureño ignora sus deficiencias como general.

El sureño no era un hombre de grandes riquezas pero había heredado de su madre, unos cuantos esclavos. Además, se había casado con Mary Anna Custis, pariente de Martha Washington, la mujer de George Washington. Los Custis eran una de las familias más adineradas de Virginia y eran dueños de muchos esclavos. Ante la muerte de su suego, Lee fue el administrador.

Pero la historia reconoce que él había liberado a esos esclavos antes de asumir como jefe de las tropas de Virginia.

Robert E. Lee terminó sus días como rector de una distinguida universidad en Lexington, Virginia, que hoy lleva su nombre: Universidad Washington Lee. Robert Edward Lee murió en Lexington el 12/10/1870.

Robert E. Lee declina alzarse en armas contra Virginia



Con la muerte del sureño los Estados tanto del Sur como no, se encargaron de inmortalizar su historia. El nombre Robert E. Lee fue colocado en escuelas, carreteras, edificios, monumentos, hasta objetos.

La generación del movimiento por los derechos civiles de los negros empezó a exigir que se retirasen monumentos en honor a Lee y otras figuras de la Confederación en Nueva Orleáns, Houston, Carolina del Sur y otros puntos del país.

El condado de Hollywood pidió retirar los nombres de 3 calles dedicadas a figuras de la Confederación y, en ciudades como Nueva Orleans y Baltimore han retirado este tipo de esculturas recientemente. En Nueva York el gobernador ordenó quitar esculturas confederadas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. La universidad de Texas tomó medidas similares.

Sin embargo, los problemas se presentaron en una ciudad de Virginia llamada Charlottesville, cuando a pesar de haber sido aprobado, en febrero, el retiro de la estatua de Robert E. Lee y el renombramiento del parque donde se ubica, los conflictos y enfrentamientos lo hicieron imposible hasta el momento.

La estatua de Lee en Charlottesville fue levantada en 1924. Al año siguiente el Congreso nacional aprobó fondos para restaurar la mansión de Lee en el Cementerio Nacional de Arlington. Se emitió una moneda en su honor y su imagen aparece en 5 estampillas.

La Guerra Civil 1/3



La Guerra Civil 2/3



La Guerra Civil 3/3



Neonazis, miembros del KKK, supremacistas blancos, todos reunidos en Charlottesville, Virginia, defendieron el símbolo de Lee. Y esa historia no ha cesado.