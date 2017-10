Cayó la venta ilegal pero el tema es Liniers

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) detectó el mes pasado 683 puestos de venta ilegal callejera en la ciudad de Buenos Aires, lo que representa una caída del 62,2% en relación al mismo mes de 2016. Sin embargo, el Observatorio de Comercio y Servicios de la Entidad, el organismo de la CAC que hace la medición, aclaró que la cifra de septiembre significa “un incremento de 4,4% en relación a agosto de 2017. La baja interanual registrada estuvo vinculada a la reducción de la venta ilegal en las avenidas Pueyrredón y Avellaneda”.



El informe también señala que las 10 cuadras más afectadas contuvieron al 76,6% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales. Dichas cuadras representaron el 15,9% del total de las cuadras afectadas, lo que sugiere que controlando una pequeña porción de territorio se lograría una reducción significativa de esta actividad ilegal.



En tanto, según la CAC la zona Liniers concentró 328 puestos, con una participación de 57,2% en el total detectado en avenidas y calles. La cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue avenida José León Suárez al 100, donde se relevaron 99 puestos. El segundo lugar fue para Ibarrola al 7200, con 61 stands.



En ese barrio en particular está la promesa abierta del Gobierno porteño para combatir la venta ilegal, como hizo en Once y Flores meses atrás. La zona oeste se llenó de puestos a medida que los corrieron de los otros barrios. En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró que “a la brevedad” erradicará a los vendedores ambulantes de Liniers.



“Estamos realizando una investigación judicial a fondo para sacar a esos manteros, como hicimos en Once y en la Avenida Avellaneda. Esta es la zona más complicada y lo vamos a hacer”, reiteró Larreta hace ya 2 meses en el Club Santiago de Liniers, donde mantuvo una reunión con vecinos de la Comuna 9.

En concreto, el Gobierno porteño y el Poder Judicial registran a unos 900 manteros que quieren desalojar, apostados en el polígono comprendido por la avenida General Paz y las calles Roffo, Viedma, Madero, Carhué y Ventura Bosch.

En estos días, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuraron 2 depósitos de mercadería, en la calle El Carpintero al 6900 y en Ibarrola al 7200. Fue por “coexistencia de depósito con vivienda y, también, por no contar con las medidas de seguridad ni con habilitaciones reglamentarias”. Confiscaron dos camiones con distintos tipos de mercadería como indumentaria, accesorios de hombre y mujer, carros de supermercado y mesas que se utilizaban para la venta ilegal en la vía pública.

En tanto, según la CAC los rubros más comercializados fueron Indumentaria y calzado y Alimentos y bebidas, que abarcaron el 30,1% y el 20,6% del total, respectivamente. Los principales centros de comercialización ilegal para esas categorías fueron las estaciones Retiro y Once de Septiembre, entre las Estaciones y Plazas, y Zona Liniers entre las avenidas y calles.



​Por otro lado, se registró una suba en los casos de piratería de 1,4% respecto a agosto de 2017, al detectarse un total de 217 casos, mientras que en comparación a septiembre de 2016 hubo una merma de 63,6%.

La zona Liniers, avenida Rivadavia y Parque Rivadavia se posicionaron como las principales áreas de venta de productos falsificados. Dentro de Indumentaria y calzado las marcas más afectadas fueron Adidas, Nike y Puma, mientras que en Óptica, fotografía, relojería y joyería, Ray Ban y Rolex fueron las más perjudicadas



Por otra parte, en abril de este año terminó la capacitación de los manteros de Once que brindó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Tuvo una carga de 160 horas, a lo largo de dos meses en los que los vendedores ambulantes estudiaron teoría y elementos de la comunicación, comportamiento del consumidor y defensa de los argumentos.



Los manteros de Once fueron trasladados a 3 galpones administrados por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 2 están en La Rioja e Hipólito Yrigoyen y el 3ro. se emplaza sobre Boulogne Sur Mer y Perón, frente al ala norte de la estación ferroviaria de Once.



En ese sentido, el Banco Ciudad y la CAME recientemente terminaron la capacitación a 972 vendedores de la vía pública que vendían en las veredas de la avenida Pueyrredón de Balvanera (Comuna 3). Ahora los bancarizaron como parte del proceso para integrarlos en la economía formal.