Gucci se despide de las pieles y le hace un guiño a los ambientalistas

Tras muchos años, Gucci, una de las firmas internacionales más famosas en el mundo, decidió ponerle fin al uso de pieles en sus prendas. De esta forma, se une a la Alianza Libre de Piel (FFA, por sus siglas en inglés), como ya lo hicieron otras renombradas marcas como Armani, Stella McCartney, Calvin Klein o Hugo Boss, entre otras. Esta nueva medida de Gucci se llevará a cabo a partir de la temporada Primavera-Verano 2018.

“Esta decisión demuestra nuestro compromiso absoluto con el desarrollo sostenible como elemento indisociable de nuestra actividad”, anunció Marco Bizzarri, CEO de la marca, en el marco del Kering Talk 2017 en el London College of Fashion. "Ser socialmente responsable es uno de los valores centrales de Gucci, y seguiremos esforzándonos por hacer lo mejor para el medio ambiente y los animales. Con la ayuda de HSUS y LAV, Gucci está emocionado de dar el siguiente paso y espera que ayude a inspirar la innovación y aumentar la conciencia, cambiando la industria de la moda de lujo para mejor", agregó. Además, indicó que las prendas que ya están producidas de las colecciones de otoño-invierno, como los mocasines de pelo, serán subastados y lo recaudado será donado a las ONG animalistas Humane Society International (HSI) y LAV (Italia).

Es así como entre sus prendas ya no estarán las pieles de visón, zorros, karakul, conejos, zarigüeyas y otros animales que son criados o capturados. Por su parte, Kitty Block, presidente de HSI, dijo en un comunicado que esta decisión “tendrá un enorme efecto en el mundo de la moda”.

Por su parte, Jon Vinding, presidente de FFA, manifestó que "durante décadas los animales en la industria han sido sujeto de intensa crueldad, viviendo sus vidas enteras en la miseria, en jaulas sucias. La nueva política de Gucci sobre las pieles marca un cambio para el mundo entero en la industria de la moda de lujo. Gucci está tomando una decisión audaz para los animales, mostrando al mundo que el futuro de la moda es libre de pieles".

La industria le dice no al uso de pieles

La diseñadora Stella McCartney, defensora de los animales y vegetariana, siempre se expresó en contra del uso de pieles. "La decisión de no utilizar cuero ni pelo animal, no es solamente porque no como animales o porque piense que millones de animales no deberían de ser matados para beneficiar a la moda. Es porque también creo en la conexión entre las pieles y el cuero con el medio ambiente", explicó McCartney.

Calvin Klein fue uno de los pioneros en no utilizar pieles, decisión que tomó en 1994. No las incluyó más entre sus prendas después de que la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) le mostró la crueldad con la que eran tratados los animales.

Años más tarde, en 2014, Hugo Boss anunció su decisión de abandonar progresivamente el uso de pieles. Por eso, la marca comenzó a dejar de utilizarlas a partir de la colección Otoño/Invierno de 2016. En este sentido, Vinding declaró: "Hugo Boss se ha convertido en líder de la moda mundial posicionándose en contra de la crueldad animal y dejando de utilizar pieles en sus colecciones. La FFA espera que otras marcas de lujo sigan el ejemplo de Hugo Boss, sobre todo porque existen muchas alternativas libres de crueldad que son elegantes y no se distinguen de la materia real.”

“A partir de nuestra colección Otoño/Invierno de 2016 no utilizaremos ni mapaches ni conejos. Esto significa que no utilizaremos ninguna piel de granja en ninguna de las colecciones de ropa de HUGO BOSS y estamos mandando una clara señal de ello. Por tanto, a día de hoy estamos suministrando con éxito productos de piel y cuero éticos. Queremos utilizar estos productos para transmitir a la generación actual y especialmente a las generaciones futuras la idea de un nuevo tipo de lujo”, explicó Bernd Keller, director comercial y creativo de ropa deportiva en Hugo Boss, en un Informe de sotenibilidad de la compañía.

En marzo de 2016 fue el turno de la marca Giorgio Armani. “Tengo el placer de anunciar que el grupo Armani ha firmado un acuerdo para abolir el uso de pieles animales en sus colecciones. El progreso tecnológico alcanzado en estos años permite contar con alternativas válidas que hacen innecesario el uso de prácticas crueles con los animales. Continuando con el proceso que empezamos hace muchos años, mi compañía está ahora dando un paso adelante, reflejando así nuestra atención hacia cuestiones críticas como la protección y el cuidado del medio ambiente y los animales”, habían comunicado desde la marca internacional.