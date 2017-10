"Nadie dice que la mujer de Ercolini es asesora de Garavano"

La fiscal Graciela Caamaño criticó fuertemente el procesamiento de la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, y aseguró que "está demostrado que la Procuradora no cobró nada, que el Estado salió beneficiado proque esta propiedad era la más económica".

"Esta es una persecución contra todo juez o fiscal que no se quiera someter al Gobierno. Ya lo dijo Servini, 'nunca me apretaron tanto en ningún gobierno'. Una jueza con más de 40 años en la Justicia... Y también lo dijo el Presidente, 'vamos a tener los jueces que queremos o cambiaremos de jueces'", ejemplificó.



Sobre la Procuradora, Caamaño opinó que "Alejandra es una revolución dentro del Ministerio Público Fiscal, que a partir de la reforma constitucional es un órgano extrapoder. Es el cuarto poder, digamos. Ella siempre fue independiente e hizo reformas que beneficiaron a todo el ministerio".

Cabe destacar que Caamaño fue viceministro de Seguridad durante el gobierno de Cristina Fernández, y luego fue nombrada por Gils Carbó como supervisora de las intervenciones telefónicas legales, es decir, a cargo de la oficina conocida como OJOTA (Sistema de Observaciones Judiciales).

"Este es un momento de gran persecución y de domesticación. Persiguen para domesticar. Esto no lo vi nunca", dijo. Y agregó que "supongo que porque (Macri) quiere un procurador que le diga todo que si... él no tiene relación con la Procuradora, como debe ser. Tampoco Gils Carbó tenía relación con la ex presidenta".

"Cuando era fiscal, Gils Carbó se opuso a la fusión de Multicanal y Cablevisión, firmada por Néstor Kirchner. Eso no lo dice nadie. Como tampoco dicen que la mujer del juez Ercolini es asesora de Garavano, es muy loco eso. ¿Seguimos sumando casualidades, o pensamos en causalidades?", lanzó.



"Antes de asumir, Macri ya estaba pidiendo la cabeza de Gils Carbó. Se está metiendo con otro Poder", aseguró Caamaño. Y dijo que "Macri quiere fiscales que le digan que sí a todo".



"Ellos no quieren la independencia que tenemos hoy los fiscales", afirmó.

"Si la sacan a Gils Carbó ¿Qué puedo esperar yo? ¿Qué puede esperar un juez cualquiera?", se preguntó.



La entrevista completa: