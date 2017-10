Trump descertifica el pacto nuclear con Irán (aunque no lo rompe)

El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes 13/10 que no certíficará el pacto nuclear con Irán, negociado por su antecesor, Barack Obama.

"El régimen iraní ha cometido múltiples violaciones del acuerdo" dijo. "Estoy anunciando hoy que no podemos y no haremos la certificación. No seguiremos un camino cuya conclusión predecible es más violencia, más terror y la amenaza muy real del avance nuclear iraní", pronunció.

Hay que aclarar que la medida no representa la ruptura definitiva del acuerdo, sino que deja esa decisión a ser tomada el Congreso estadounisense.

Aunque Trump aclaró que podría romperlo en cualquier momento si el Congreso estadounidense no establece medidas adicionales para asegurar el cumplimiento por parte de Irán.

El mandatario consideró que el acuerdo es "una de los peores y más asimétricas transacciones en las que Estados Unidos haya entrado en su historia."

"En el caso de que no encontremos una solución trabajando con el Congreso y nuestros aliados, entonces el acuerdo será terminado", dijo. Dedicó parte de su alocución a atacar a Irán, país al que considera estar "bajo el control de un régimen fanático" que busca la " destrucción y la muerte", y debe ser frenado.

“Irán nunca tendrá la bomba atómica. Las agresiones no han dejado de incrementarse y es hora de ponerles fin”, declaró. Además agregó que Estados Unidos le impondrá sanciones a la fuerza armada de elite iraní, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Nombró a la unidad como la "fuerza de terror personal" del régimen.

El Congreso de USA tiene ahora 60 días para decidir si reintroduce las sanciones contra Irán. Sin embargo, explica Deutsche Welle, no están requeridos legalmente de hacerlo.