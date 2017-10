"Los jueces no podemos invocar presiones para aplicar la ley"

El ministro de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti advirtió este viernes (13/10) que la justicia debe ser "la protagonista de su propio cambio" y aseguró que los magistrados no pueden excusarse en "supuestas presiones o cambios políticos" cuando se trata de aplicar la ley.



"Estamos en una etapa donde nosotros los jueces no podemos invocar supuestas presiones o cambios políticos para aplicar la ley en tiempo y forma", sostuvo Rosatti en diálogo con la agencia de noticias DyN.



En Mar del Plata, donde participa del coloquio de IDEA, el juez aseguró que "una de las verdaderas caras de la independencia judicial es que la ley hay que aplicarla siempre sin mirar la carátula del expediente, sin reparar en quienes son las partes en el litigio".



Al ser consultado sobre las encuestas que muestran a la Justicia con una de las instituciones que generan mayor desconfianza, el ministro de la Corte afirmó que "la justicia debe ser la protagonista de su propio cambio".



Según explicó, "como en todos los órdenes de la vida, el cambio verdadero es el que surge de adentro hacia afuera, lo mismo ocurre con las instituciones, y en este caso la justicia".



"De modo que, y sin perjuicio de que en casos concretos se necesiten herramientas externas como leyes que modifiquen alguna situación puntual, es la propia Justicia la que debe protagonizar su cambio, su transformación", agregó.



"El poder judicial tiene en sus recursos humanos potencial suficiente para llevar adelante esta transformación. Se necesita ejemplaridad moral y comprender que estamos en una etapa donde nosotros los jueces no podemos invocar supuestas presiones o cambios políticos para aplicar la ley en tiempo y forma", dijo.