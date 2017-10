Cristina fustigó a los "sabelotodo" de IDEA y criticó a Macri

La ex presidente y actual candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, encabezó este viernes (13/10) un acto de campaña en Mar del Plata, en donde lanzó duras críticas contra al Coloquio de IDEA que se realiza en la misma ciudad y fustigó a Mauricio Macri.



Durante su discurso, Cristina hizo alusión al coloquio donde participan empresarios, dirigentes políticos y periodistas, y al que nunca asistió durante sus dos mandatos como presidente de la Nación. "¿Qué nos decían en estos coloquios? Que la inflación era producto de que había mucho consumo y entonces la demanda recalentaba la economía", aseguró.



"El problema es que había mucha demanda y entonces esa demanda recalentaba la economía. Es un eufemismo que utilizaban para decir que el pueblo tiene salarios altos", agregó en el acto, que se desarrolló a unas 50 cuadras de donde se lleva adelante el coloquio, que será cerrado esta tarde por Macri -quien seguramente aprovechará para replicar estas críticas-.



"Me gustaría estar allí aunque nunca fui cuando era Presidente. Pero igual leía las recetas que nos daban para bajar la inflación. También decían que emitíamos y que como había emisión, las tasas de intereses eran bajas", sostuvo.



La ex mandataria recordó que durante la campaña electoral de 2015, Mauricio Macri dijo que para su gobierno el problema más fácil de solucionar iba a ser bajar la inflación. "Señores sabelotodo que nos enseñaban al gobierno cómo teníamos que bajar la inflación, porque no le preguntan hoy (al presidente Macri) que va a estar en el coloquio, si no hay consumo y hay desocupación y hay tasas de intereses astronómicas, cómo es que hoy hay inflación mas alta que en el 2015", afirmó, en referencia a los empresarios.

Cristina aseguró que "durante años" en el Coloquio de IDEA "nos dijeron que la inflación era por la demanda, el consumo y la emisión". En ese sentido, sostuvo que "hoy no hay consumo porque nadie consume nada" y que pese a que "el consumo viene en caída libre, tenemos una inflación que es más alta que la de 2015".



"Ustedes están peor y el país está peor. Es un saqueo. Son saqueadores", dijo en referencia a la gestión del gobierno de Cambiemos. "No me interesa ganarle al gobierno ni a una persona. Yo quiero que gane la política que hizo feliz al pueblo durante tantos años. Por eso les pido la unidad del voto opositor", señaló.