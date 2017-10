Weinstein, acusado de abuso: El caso de Julieta Ortega

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan y Ashley Judd son algunas de las mujeres que acusaron a Harvey Weinstein de abuso sexual. A la larga lista se suma la argentina Julieta Ortega que, según contó a través de su cuenta de Twitter, conoció al productor en la Argentina.

Esta vez, no fue en un hotel sino en un departamento ubicado en el barrio de Recoleta, donde se realizaba una fiesta por su visita al país.

"Harvey Weinstein estuvo en Buenos Aires hace unos años. Te invitaban a fiestas para conocerlo. Fui a una. Apenas llegabas, ya querías salir corriendo", escribió Ortega.

"Es común que cuando vienen productores, directores o estrellas de Hollywood, le organicen fiestas, básicamente para que conozcan chicas", agregó.

Harvey Weinstein estuvo en BsAs hace unos años. Te invitaban a fiestas p/ conocerlo. Fui a una. Apenas llegabas ya querías salir corriendo. — Julieta Ortega (@ortegajuli) 12 de octubre de 2017

Es común q cuando vienen productores, directores o estrellas de Hollywood, le organicen fiestas, básicamente para que conozcan chicas. — Julieta Ortega (@ortegajuli) 12 de octubre de 2017

"Nos invitaron a una fiesta en un departamento de Recoleta, donde él iba a estar. Fuimos con Luis porque siempre es interesante reunirte con gente de la industria y más si es internacional. Pero apenas llegamos nos dimos cuenta de que era un pérdida de tiempo. El tipo, un maleducado, no le interesaba conocer a los actores, ni hablar de la película, ni mucho menos: estaba obnubilado con tres rubias y para lo único que se había armado esa reunión era para ver a quién se llevaba a la cama", contó la actriz al diario La Nación.

"Se arman fiestas con chicas lindas, para que los tipos elijan una. Una cosa espantosa. Y no pasa sólo acá, pasa en todos lados. Ayer, me decían: 'y bueno, ¿para qué fuiste a ese lugar o para qué van las chicas a una habitación de un tipo si no quieren tener sexo?' Yo pienso que las mujeres tenemos que poder ir a cualquier lado sin que nos obliguen a nada. Tenemos que poder estar solas con un hombre sin sentirnos presionadas", agregó.

"Me impresiona la cantidad de actrices conocidas que pasaron por eso y no pudieron contarlo. Me alegra que por fin se sepa porque empiezan a alertar a algunos hombres de que no pueden hacer lo que quieren, que en algún momento las cosas pueden salir a la luz y se les puede terminar la carrera", concluyó ortega sobre el caso weinstein y las numerosas denuncias de actrices de hollywood.