Muy cuestionable lo de Clarín con Gils Carbó

Si alguien pretendía que Alejandra Gilsa Carbó abandonara la Procuración General de la Nación (un tema complicado porque si Mauricio Macri no pidió licencia cuando estuvo procesado, no se entiende por qué otros deberían hacerlo, algo que deberían explicar Germán Garavano y Mario Negri), luego de lo que sucedió con el diario Clarín, difundiendo el teléfono de una hija de la abogada, para que algunos trolls y otros enfermitos la llamaran para insultarla, ahora Gils Carbó no se va a pedir licencia ni renunciar. Muy berreta lo de los macristas y del Grupo Clarín, enojado desde tiempo inmemorial con ella, a quien acusaban de favorecer los intereses de Raúl Moneta durante la guerra por Cablevión, que ganó Clarín.

