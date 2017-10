¿Comprar o no comprar Disney?

Todo comenzó el 16/10/1923, cuando Walt Disney, en conjunto con su hermano Roy y el animador Ubbe Ert Iwwerks (Ub Iwerks), rodaron en el estudio de este último, Laugh-O-Gram, en Kansas City, un cortometraje de 10 minutos de duración titulado "Alice's Wonderland", lejanamente basado en 'Alicia en el País de las Maravillas', de Lewis Carroll.

Luego del corto de Alicia, se trasladaron a Los Ángeles para intentar hacer carrera en el cine de imagen real, aunque con el tiempo se darían cuenta que lo suyo era la animación.

La empresa comenzó como Disney Bros., hasta que en 1925 se llamó Walt Disney Studios.

En 1927 consiguieron la creación de un personaje para producir una serie de cortometrajes que serían distribuidos por Universal: Oswald el Conejo Afortunado, personaje que más tarde ls sería robado por Charles Mintz.

Sin embargo, tal como bien dice el refrán, "No hay mal que por bien no venga": ante la pérdida de los derechos de Oswald (recuperados recién en 2006), Ub Iwerks creó Mickey Mouse.

El 15/05/1928 llegó "Plane Crazy", el estrteno de Mickey, Minnie y la vaca Clarabelle. Durante la década de los '30 aparecieron varios personajes que se volverían íconos de Disney como Pluto, Goofy y el pato Donald.

En 1937 llegó un hito de la industria: el 1er. largometraje animado, "Blancanieves y los 7 Enanitos".

Disney fue siempre una máquina de ideas. En 1940 lanzó 'Pinocho', en 1941 presentó a 'Dumbo' y en 1942 la emotiva 'Bambi'.

En 1950 estrenó la 1ra. serie de televisión: "Una hora en el País de las Maravillas", volviendo por aquella primera creación nunca emitida.

Aquel año nació 'La Cenicienta'.

walt-disney.jpg

En Anaheim, California, en 1955, comenzaron los parques temáticos.

Hoy día Disney cuenta con varios parques temáticos alrededor del mundo. El más visitado llegó 22 años más tarde que el primero: Walt Disney World Resort, fundado en Florida en 1971 y que en 1998 sumó a Animal Kingdom.

En 1983, Tokyo Disney Resort; en 1992, Disneyland Paris; en 2005, Hong Kong Disneyland; y en 2016, Shanghai Disneyland Resort.

En 1959 pesentó "La Bella Durmiente" y en 1960 compró todas las acciones de la cadena televisiva ABC.

También presentó las licencias y derechos sobre Winnie the Pooh y comenzó a trabajar en el personaje de Mary Poppins.

En 1966 ocurrió la muerte del fundador, Walt Disney, de cáncer de pulmón, y su hermano Roy quedó a cargo.

En 1991 fue la 1ra. nominación a un premio Oscar por un filme animado: "La Bella y la Bestia", y la compañía empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (BNNY).

'El Rey León' y 'Tarzán' fueron la despedida del siglo XX, el final de una época, la necesidad de un replanteo.

La chispa creativa tenía problemas. Hubo rumores de venta de Disney. Viacom estaba interesada y también Time Warner.

Pixar

Entonces apareció en escena Pixar Animation Studios.

El comienzo de Pixar ocurrió en 1979, cuando comenzó a operar como The Graphics Group, la división computacional de Lucasfilm.​ Casi una década después fue adquirida por Steve Jobs, quien además aumentó su capital y potenció la capacidad creativa de John Lasseter.

Todavía era una compañía de venta de hardware (Pixar Image Computer) y​ Walt Disney Studios era uno de sus clientes para su proyecto Computer Animation Production System (CAPS), con el que esperaba automatizar la animación de sus películas.

En 1988, Pixar Image Computer II comenzó a trabajar en el software de animación RenderMan. En 1989 Steve Jobs firmó un convenio con el estudio Colossal Pictures para la creación de comerciales televisivos y películas promocionales. Y RenderMan llamó la atención de IBM e Intel, que adquirieron su licencia.

En abril de 1990, Pixar vendió su división de hardware a Vicom Systems, mudó sus estudios al parque científico Point Richmond Tech Center, en Richmond, California, y negoció con Walt Disney Feature Animation.

Steve Jobs hizo recortes masivos de personal y de gastos, para equilibrar los números​. Y acordó, por U$ 26 millones, la realización de 3 películas animadas, que terminó siendo el proyecto Toy Story: Pixar creaba las películas, y Disney las promocionaba, distribuía y se quedaba con los derechos y licencias de merchandising. También obtendría la mayor parte de las ganancias. Disney tenía 'la parte del león', 'derecho de piso' que pagaba Pixar.

Pero Pixar aún perdía dinero y Jobs consideró su venta a Microsoft. No lo hizo porque The New York Times publicó una reseña en la que pronosticaba que Toy Story acabaría siendo un éxito. En febrero de 1995 Jobs se autodesignó presidente y director ejecutivo, y firmó un nuevo contrato con Microsoft por varias licencias de RenderMan que permitió que Pixar registrara sus primeras ganancias: US$ 3,1 millones de ingresos netos.​

En noviembre de 1994, Lawrence Levy era el director financiero (CFO por sus siglas en inglés) de Electronics for Imaging, una compañía especializada en impresoras con sede en San Francisco. Es allí donde recibe la llamada. “Hola, soy Steve Jobs. Vi tu foto en una revista hace unos años y pensé que podríamos trabajar juntos algún día”, recuerda Levy. “Tengo una compañía de la que me gustaría hablarte”. Levy pensó que Jobs querría hablar sobre el proyecto de NeXT Computer en el que estaba sumergido Jobs después de que lo despidieran de Apple. Pero no: “Se llama Pixar”, agregó Jobs.

Pixar se encontraba en un momento crucial. Tras el fracaso de sus computadores, si no tenía éxito con el lanzamiento de ‘Toy Story’, entraba en un punto crítico. Steve Jobs también quería volver a lo más alto: había invertido US$ 50 millones en Pixar y varias de sus apuestas en informática habían terminado en fracaso.

Ed Catmull, cofundador de la compañía, recibió a Levy, le enseñó las instalaciones y le dijo que no tenían un plan de negocio para seguir adelante. Iban sobreviviendo mes a mes con lo que Disney pagaba por la producción del largometraje y el dinero que Jobs les ingresaba: “Cada mes vamos a Steve, le decimos la cantidad de déficit y él nos escribe un cheque”, recuerda que le dijo Catmull.

Toy Story recaudó más de US$ 361 millones y obtuvo 3 nominaciones a los premios Óscar. En noviembre de 1995 la compañía realizó su primera oferta pública de venta (OPV) y con gran éxito mientras producía comerciales para empresas como The Coca-Cola Company y desarrollaba sus largometrajes para Disney.

Y comenzaron los problemas: Pixar consideraba que las ganancias no eran equitativas. El éxito de 'Buscando a Nemo' profundizó la crisis. Pixar sugería que Disney se limitara a la distribución, y les cediera enteramente el control de la producción y los derechos de merchandising de sus películas. A cambio habría de obtener hasta un 10 % de las ganancias como cuota de distribución.

Pero no hubo acuerdo y el 30/01/2004 Pixar rompió relaciones con Disney,​ en ese entonces encabezada por Michael Eisner. Jobs reveló sus intenciones de buscar otras opciones de distribución y Disney planificó su subsidiaria Circle 7 Animation para producir Toy Story 3 y Monsters, Inc. 2.

Pero en marzo de 2005, Robert Iger sustituyó a Eisner como presidente de Disney​ y restableció las relaciones con Pixar. Era evidente que Pixar había logrado que Disney renaciera.​ Iger sometió a consulta la posible adquisición de Pixar ante el consejo de administración y accionistas del estudio. El 26/01/2006 Disney anunció la compra de Pixar por US$ 7.400 millones, el cierre de Circle 7​ y la designación de los ejecutivos de Pixar, Ed Catmull y John Lasseter como presidente y director creativo de Walt Disney Feature Animation (más tarde renombrada a Walt Disney Animation Studios).

Es el motivo por el cual Steven P. Jobs Trust (herederos de Steve Jobs), tiene una participación en The Walt Disney Company por US$ 8.700 millones.

Siglo 21

La película N°50 llegó en 2010 ('Enredados'), teniendo en cuenta que el primer largometraje se estrenó en 1937, son 50 películas en 63 años. Aquel 2010 Disney generó un récord en taquilla de US$ 3.791 millones, superado en 2013 con el éxito de 'Frozen', la película más taquillera del estudio sobrepasando a 'El Rey Leon', y la 7ma. película del estudio con su propio musical en Broadway.

Bob Iger sigue al frente del conglomerado: Walt Disney Pictures, Marvel Studios y Lucasfilm (Star Wars); Pixar Animation y Walt Disney Animation Studios. También 2 discográficas, Hollywood y Walt Disney Records. Además sus productoras teatrales Disney Live Family Entertainment y Music Theatre International. Su propio estudio desarrollador de videojuegos, el multijugador Club Penguin, 10 URL en Internet, cadena de radio y 4 canales de televisión. También el 80% de ESPN Inc. y 27% de Hulu, un sitio web de pago para streaming de programas de televisión y películas de NBC y FOX. Además se encuentra compitiendo con Netflix, Google, Amazon, Apple y Facebook en la guerra por dominar el video en streaming, un servició que lanzará en 2019.

Según Forbes, The Walt Disney Company se encuentra en la posición #5 de las compañías más reconocidas y el valor total de sus acciones es de $178.000 millones.

El emporio promovió muchos actores y actrices contemporáneos: desde los hermanos Jonas y Miley Cyrus a Demi Lovato, Selena Gómez, Zac Efron, Vanessa Hudgens y hasta Anne Hathaway.

De todos modos, la experiencia de algnos ha sido controvertida. Selena Gómez dijo: "Recuerdo sentirme realmente violada cuando era más joven". La ex Hannah Montana: "Me hicieron aparentar ser alguien que no era".

iger-lucas.jpg

Entonces, ¿comprar o no comprar acciones de Disney?

Agustín Gomez Beret escribió para Carta Financiera:

Para la mayoría de nosotros hablar de Disney nos recuerda momentos de nuestra infancia. Todos conocemos la empresa, hemos crecido viendo sus películas y hasta quizás hemos visitado alguno de sus parques de diversiones.

La compañía fundada por Walt Disney en 1923 ha crecido ininterrumpidamente desde aquel entonces y hoy en día es el segundo grupo mediático a nivel mundial. Actualmente, es dueña de medios de comunicación, produce películas, series y contenido original, y además explota parques de diversiones y resorts, entre sus principales actividades.

Ahora bien, desde el punto de vista del inversor, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿es una buena idea comprar acciones de Disney?

En esta nota, analizaremos la conveniencia o no de invertir en la firma.

Para ello, creo conveniente como punto de partida ver cómo viene evolucionando el precio de sus acciones en el último tiempo:

disney1.png

Y aquí debajo vemos el período 2015-2017:

disney3.png

Bueno, imagino que los gráficos pueden parecer un poco desconcertantes, pero vamos por partes.

Respecto de los últimos meses, podemos ver que desde octubre de 2016 hasta fines de abril de este año la acción subió casi un 28%, pero que a partir de ahí comenzó a caer y a la fecha acumula una caída de más del 14%.

Si vemos la tendencia de 2015-2017, las acciones de Disney han tenido un comportamiento lateral y volátil.

Como dato adicional, sus títulos se encuentran cotizando debajo de las medias móviles de 50, 100 y 200 jornadas.

Desde un punto de vista técnico, Disney no parece ser una opción interesante para invertir.

Ahora bien, vale la pena ahondar un poco más en el análisis y ver qué está pasando con la firma y su situación financiera.

En este sentido, para empezar, hay dos hechos importantes y recientes relacionados con Disney que creo hay que destacar.

Por un lado, el paso del huracán Irma, y por el otro, la decisión de retirar todo su contenido de Netflix.

En el caso del huracán, recordemos que el parque de Disney de Orlando tuvo que cerrar sus puertas por dos días. Cierto es que finalmente el impacto de Irma ha sido menor al esperado y las pérdidas debieran rondar los USD 60 millones (ya que el parque genera en promedio USD 30 millones diarios).

De cualquier manera, el próximo reporte de ganancias de la firma será en noviembre y recién ahí sabremos el monto total de las pérdidas, pero el precio de la acción no debiera tener mayores cambios.

Por otra parte, Disney anunció que retirará todo su contenido de Netflix, pues tiene la intención de crear su propia plataforma de streaming. Esta es una noticia muy interesante, y que definitivamente podría agregar mucho valor a la compañía en el futuro.

Además, si miramos los estados contables y financieros veremos un panorama muy alentador. Les comparto este extracto del último reporte anual de Disney:

disney2.png

De los datos que se encuentran en el cuadro de arriba, debemos destacar lo siguiente: si tomamos los últimos 5 años, en promedio, sus ganancias brutas (revenues) vienen creciendo al 7% anual, sus ingresos netos (net income) al 14%, y las ganancias por acción (earnings per share) al 16%.

Disney es una empresa de casi 100 años de existencia y sigue creciendo fuertemente.

Cuando buscamos inversiones con un horizonte más amplio (mediano o largo plazo), este tipo de información es la que particularmente debe interesarnos.

Además, proyectos como la creación de un "Netflix" propio, con todo el contenido que produce Disney, son grandes fuentes para la creación de valor futuro, que en caso de materializarse, terminarán teniendo un impacto positivo en el precio de la acción.

En síntesis, desde una perspectiva de mediano o largo plazo, Disney es una muy buena opción de inversión.

Visión de Trading

Tengamos presente que cuando analizamos una posible inversión hay dos variables fundamentales que debemos tener en cuenta: el qué y el cuándo. Es decir, debemos evaluar en qué activos invertir nuestro dinero, pero además, es muy importante saber cuándo nos conviene tomar posiciones en esos activos.

Como comentábamos, Disney es una muy buena opción de compra de mediano o largo plazo. Sin embargo, no recomendaría comprar acciones de la compañía en este momento.

Ello porque la acción se encuentra en una tendencia bajista desde abril y puede continuar bajando antes de retomar un camino ascendente.

Es muy importante tener esto presente. Solo pensemos que Disney, luego de alcanzar un máximo en 2000, tardó más de 10 años en volver a esos niveles. Muchas veces, una buena idea de inversión ejecutada en el momento equivocado es lo que nos hace padecer grandes pérdidas, o al menos, fuertes dolores de cabeza hasta que nuestra "visión" se realice.

Conclusión

Sería recomendable tomar posiciones una vez que las acciones de la empresa se posicionen por encima de su media móvil de 50 y 100 jornadas. En ese momento, serán una muy buena opción para la compra.

Por último, y para que el árbol no tape el bosque, recuerden que en los últimos 35 años este fue el crecimiento de las acciones de Disney:

disney4.png

Los clásicos, después de todo, nunca pasan de moda.