El pedido (¿desesperado?) de Cristina: "Convenzan a dos que no votaron al Gobierno"

Cristina Fernández cerró este lunes (16/10) la campaña con un masivo acto en la cancha de Racing. Allí, la ex mandataria lanzó duras críticas contra la Casa Rosada y convocó a sus seguidores a que "convenzan a dos más que no votaron al Gobierno" para que el próximo domingo elijan a Unidad Ciudadana.

El inicio de su discurso hizo referencia al Día de la Lealtad, que el peronismo recordará mañana, 17 de octubre. "¿Si Perón y Evita vivieran, a quién votarían? Evita votaría a Cristina y Perón a Taiana, y los dos juntos a Unidad Ciudadana", sostuvo.

Y ahí aprovechó para volver a fustigar duramente al Gobierno: "La única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía, a los fondos buitres, a su familia, a sus amigos…por eso ser peronistas hoy es decir basta Macri con tanta malaria contra el pueblo", señaló. Y agregó: "Aunque no seas peronista, te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina, ni para vos ni para tus hijos".

Luego, tras cuestionar el plan económico de Cambiemos, haciendo hincapié en lo que consideró "un endeudamiento brutal sin límites que tendrán que pagar nuestros hijos y nietos", la ex presidente enumeró algunas promesas de campaña del oficialismo que "no fueron cumplidas".

Por otro lado, Cristina Kirchner aseguró que las fallas que sufrió hoy el ferrocarril Roca fueron intencionales, para que sus seguidores no puedan llegar con facilidad al "Cilindro" de Avellaneda. "Mirá lo que son capaces de hacer, nos pararon el roca y nos cortaron la señal telefónica", denunció.

En otra parte de su discurso, también se refirió a Milagro Sala y dijo que fue "arrastrada sola, en un auto sin patente, violando todas las convenciones internacionales". En tanto, sobre Santiago Maldonado, sostuvo: "Nadie se hace cargo y todavía no sabemos donde está".

Muchos dirigentes e intendentes llegaron hasta Racing para acompañar a la ex jefa de Estado. Entre otros, estuvieron Jorge Taiana, quien acompaña a Cristina en la boleta de senadores, los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Patricio Mussi (Berazategui).

También se sumaron al palco central Daniel Filmus, candidato a diputado nacional; Leopoldo Moreau, ex diputado y senador nacional; Martín Sabbatella, presidente de Nuevo Encuentro; el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli; el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza; el ex ministro de Economía Axel Kicillof, Hugo Yasky, secretario general de la CTA y "Tito" Nenna, dirigente de la CTA porteña, entre otros.