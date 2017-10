D'Elía: "Creo que el jueves quedo preso"

Luis D'Elía explicó este lunes (16/10) por qué no asistió al cierre de campaña de Cristina Fernández: "es una semana difícil. El día sábado me llamó el doctor Parrilli y me pidió que no vaya a Racing, me dijo que los que conducen la campaña creen que soy 'piantavotos', que le resto a Cristina. Y yo no voy a estar porque me pidieron que no esté. Así valoran los jefes de campaña…", lanzó durante una editorial en su programa de radio.

Además, agregó otro punto de esta "semana difícil", que corresponde a su situación judicial. Adelantó que el próximo jueves, a las 9, tendrá una audiencia con el juez Claudio Bonadio por la causa que investiga el supuesto encubrimiento a los iraníes acusados del atentado a la AMIA. "Creo que quieren montar un show conmigo. Creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene será muy duro", se lamentó.

Cabe recordar que a principios de octubre, el dirigente social, a través de su abogado defensor Adrián Albor, presentó un pedido de eximición de prisión, pero Bonadio la rechazó "in limine" al considerar en ese momento que "no hay ninguna orden restrictiva de la libertad respecto de los imputados en la causa", en la que el militante kirchnerista está imputado por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman sobre el Memorándum con Irán.

"Van a ir por todos y cada uno de los compañeros que estamos en esos 562 lugares de la lista negra; me parece que el primero soy yo el jueves, quiera dios que no", señaló D'Elía en radio Rebelde.

El dirigente piquetero está acusado de encubrir a los acusados iraníes de volar la AMIA, a cambio de restablecer relaciones comerciales. Cabe recordar que el fiscal Gerardo Pollicita confirmó que al menos dos llamadas telefónicas del dirigente proiraní se hicieron antes de la firma del pacto con Irán, en enero de 2013.

Esos llamados probarían que D'Elía y el líder de la la comunidad iraní en la Argentina, Jorge Yusuf Kalil, se comunicaban con el ex encargado de negociaciones de Irán en Buenos Aires, Moshé Rabbani, principal acusado como supuesto autor intelectual del ataque terrorista del 94, que dejó 85 muertos.