Oposición y Gobierno son sinónimos en Venezuela

"La única garantía que tiene el que participa en una elección sin garantías es que va a perder".

Andrés Pastrana

CIUDAD DE BUENOS AIRES. Esto es así, simple y sin tantas vueltas. No hay sorpresas ni novedades y no sirve de nada renegar. El Gobierno arrasó el domingo 15/10, en las elecciones regionales, se termina de consolidar la dictadura de Nicolás Maduro y, tal como siempre (porque lo más fácil es echarle la culpa a otro), yo culpo a la oposición. Una oposición igual de nefasta que el Gobierno rojo y cómplice de la desgracia que invade Venezuela.

Esto una crónica de una muerte anunciada porque si aceptaron ir a elecciones en medio no sólo del escándalo mundial en torno a las denuncias de fraude hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la empresa Smartmatic (aseguran que manipularon los resultados en las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente), sino también en medio de una crisis inaguantable, que ha dejado, sólo por nombrar un ejemplo, más de 120 muertos en protestas de calle (muertos que no paga nadie); entonces, no tienen derecho a quejarse, ni a llorarle a los organismos internacionales y rogar que hagan algo para salir del régimen. Ni mucho menos tienen derecho a seguir hablándole al pueblo con la caradurez que los caracteriza, diciéndoles que hubo fraude. Ustedes, oposición, “líderes”, o mamarrachos, porque en teoría vendrían siendo lo mismo, aceptaron ser parte del gran circo electoral que se montó en Venezuela y, realmente, la carpa quedó pequeña para tantos payasos.

Tal como afirmé antes, que es más fácil echarle la culpa a otros, muchos adjudican la victoria roja a la abstención del pueblo que no salió a votar y dejó así el camino libre al impresentable de Nicolás Maduro y sus 40 ladrones, pero la realidad es que así hubiese ido a votar un ejército de venezolanos en contra del régimen, los resultados probablemente serían los mismos.

Venezuela está divida en cinco poderes y todos están total, y descaradamente, centralizados. Uno de ellos es el electoral (CNE).

Tibisay Lucena da los Resultados de Elecciones Regionales en Venezuela



Entonces, ¿cómo le pides tú a un pueblo golpeado, sumergido en la desesperanza y desgastado por el arduo trabajo de sobrevivir a diario, que vaya y vote a través de un sistema que no le genera confianza desde hace ya varios años? Porque seguramente no tengamos cultura electoral, eso es probable, pero después de que una empresa dijera en agosto: “No podemos garantizar resultados de la Constituyente, creemos que la data para la elección fue manipulada... Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”, por lo menos para mí (y sé que para muchos venezolanos también) es la gota que derramó el vaso. Y también la prueba fiel de que los corruptos que lideran el CNE iban a manipular esta última contienda a su favor, es decir, a favor del Gobierno totalitario que dejó Hugo Chávez.

Denuncia de los resultados de las regionales 2017



Entonces, mientras el Gobierno y la oposición siguen “dialogando” (que la realidad es que solo siguen negociando y cocinando sus jugosos guisos millonarios), el pueblo sigue, seguirá -y amaneció hoy lunes 16/10) más jodido que nunca, y perdón por la palabra pero es la más sutil que pude escribir para detallarles brevemente como estamos: jodidos. Jodidos y sin alguna esperanza cercana de mejora.

El día después de las elecciones es duro. Es darte cuenta que tu país está cada vez más cerca de ser la segunda Cuba y tienes que buscar la manera de salir de allí antes de que se cierren las pocas puertas abiertas que quedan, y aunque en el fondo ya el venezolano lo sabía, no lo quería aceptar, porque es muy difícil renunciar a un país con un clima perfecto, su gente alegre y la arepa en la mañana.

Estamos todos de brazos caídos. Los que están allá y los que estamos acá, porque padecemos esta desgracia por igual. Y no quiero con esto sonar dramática, pero la situación es catastrófica y lo peor de todo es no conseguir la solución al problema, ya lo hemos intentado y perdido todo, incluso las esperanzas.

Hoy muchos están sacando cuentas, pensando en vender su auto o su casa y partir hacia un rumbo desconocido, todo con tal de huir del modelo socialista (fracasado hace un montón) que impone a diario el Gobierno de Nicolás, modelo apoyado y sostenido por la oposición, eso que no se les olvide, gobierno y oposición son sinónimos en Venezuela.

Como dicen en mi país, “A Venezuela se la llevó el diablo” así que esperemos que Dios (si es que existe) nos agarre confesados. Creo que no hay mucho que hacer, solo sálvese quien pueda.