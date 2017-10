Massa en La Matanza, con carta al voto K

En La Matanza, Sergio Massa aseguró: “A todos aquellos que creen que podemos construir un camino alternativo, que tenga un mirada puesta en la educación pública y en el trabajo, que defienda a la clase media, queremos invitarlos a dejar el pasado atrás y empezar a construir juntos este domingo el futuro”.

Massa encabezó una colorida procesión que atravesó distintos barrios del populoso partido. El líder de 1País manifestó: “Tenemos la firmeza, los equipos para poner límites, para corregir el rumbo sin por eso destruir a la Argentina. Nosotros creemos que el país tiene que seguir funcionando, que hace falta una oposición que se dedique a proponer, a mostrar caminos alternativos, y que a su vez proyecte una luz de esperanza y de futuro a la sociedad”.

Al arribar a la plaza San Martín de San Justo, punto final de la caravana, el candidato a senador no ahorró críticas para con la política económica del Gobierno: “Estamos convencidos de que la Argentina puede ser un país potente en la medida en que nuestra clase media trabajadora tenga un lugar central en la economía. Si siguen tomando decisiones solamente mirando a las grandes empresas lo que termina pasando es lo que vemos con la luz, el gas, que ganan 20 empresas y pierden millones de argentinos. Entre la corrupción y el ajuste hay un camino de esperanza”.

Además, Massa se diferenció de la administración nacional en lo que refiere a la reforma laboral: “No vamos a permitir que en la Argentina haya una reforma laboral que extienda la jornada laboral, que quite vacaciones y que elimine el sistema de obras sociales. El problema en la Argentina no es el trabajo, el trabajo no es un costo, el trabajo es dignidad”. Y también la previsional: “No vamos a permitir que corran la edad jubilatoria, que usen la plata de la ANSES para colocarla en el fondo de un ministro en Miami, que se pase el IPS a la ANSeS”.

También mencionó la carta que le escribió a los bonaerenses que acompañaron a Unidad Ciudadana en las PASO: “Quiero invitar a todos aquellos que no nos votaron en agosto pero creen que la Argentina tiene que corregir el rumbo a que se animen, a que juntos pongamos limite a los aumentos de tarifas, a los abusos que significaron la eliminación de pensiones a personas con discapacidad. Tenemos que dejar de añorar un pasado que dejó una mancha de corrupción espantosa y que permite que algunos se tapen la nariz y se aguanten que los echen del trabajo o les aumenten las tarifas con tal de no volver atrás”.

Carta abierta al votante de Unidad Ciudadana: Cuento Con Vos:



"Quiero hablarte a vos:



A vos que sentís que el gobierno debe corregir el rumbo sin usar el chantaje de volver al pasado.



A vos que le apostaste a Cristina como incómodo camino para frenar el ajuste, a pesar de que te lastima la corrupción.



A vos que quisieras que las cosas cambien, pero para los que siempre sufren, no para los que ganan todo el tiempo.



A vos quiero hablarte y decirte que nuestra opción aspira a lo mismo que vos estás buscando: más trabajo para los argentinos fortaleciendo las Pymes; más productividad sin robarle derechos a los laburantes; más dignidad y protección para las personas con discapacidad; más seguridad para nuestras familias; más dignidad para nuestros jubilados; pero también menos presión a los ciudadanos a través de tarifas impagables e impuestos que detienen el desarrollo de la industria nacional y queres, al final de cuentas, que tu voto sirva para tu beneficio y no para consolidar el ajuste o peor, como escudo para la impunidad de quienes tienen causas pendientes en la justicia.



La opción del odio y la división pierde fuerza porque comienza a ganar la serenidad, las propuestas, la oposición con ideas y no la ciega negación de que la Patria debe continuar con una visión de futuro, en paz, apostando a nuestros jóvenes, con innovación y emprendimiento, pero con justicia y oportunidad, convirtiendo los planes sociales en opciones reales de empleo.



Para avanzar de tu lado, defendiéndote de manera franca, con la independencia que solo nos compromete con tu bienestar, contá conmigo.



Yo, cuento con vos.



Sergio Massa".