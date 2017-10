Bullrich tironea a Perón: "Si viviera votaría a Cambiemos"

Ayer (16/10) Cristina Fernández apeló a Perón y Evita durante su acto de cierre en cancha de Racing, en un intento por terminar de seducir al electorado peronista al que antes le había dado la espalda. Después, Luis D'Elía –excluido del evento- le respondió a CFK: "Si Evita y Perón vivieran serían ellos los candidatos". Y por último, Esteban Bullrich tiró para su lado: "Si Perón viviera seguramente votaría a Cambiemos".

En una entrevista con el periodista Luis Novaresio para América 24, el candidato a senador de Cambiemos explicó su frase que tuvo como propósito replicar a la de CFK. "El Perón del 73, el que decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, votaría a aquellos que están queriendo unir a los argentinos y no dividirlos…".

"El del 46, que llegó para construir la justicia social y que no hubiera pobreza en la Argentina, no votaría a aquellos que dejaron uno de cada tres argentinos en la pobreza". "Perón diría que Cambiemos— remarcó el ex ministro de Educación—. Si viviera todavía en su casa cerca de la quinta de Olivos seguramente votaría la lista de Cambiemos", amplió.

En otro tramo de la entrevista, a Bullrich se le consultó sobre el caso Maldonado y respondió: "Todos queremos encontrarlo con vida, como padre, como hermano… Lo primero que se tiene viene a la cabeza es qué le está pasando a la familia". Además, negó que el Gobierno haya protegido a la Gendarmería Nacional, la fuerza que desalojó una protesta de la comunidad mapuche el día en que el joven tatuador fue visto por última vez. "Dejamos abierta la posibilidad de que hubiera pasado algo con algún gendarme, que no es lo mismo que hablar de Gendarmería", sostuvo tras distinguir entre "una institución" y "los miembros de la institución".

"La Justicia debe investigar y juzgar. Si hubo algún gendarme involucrado, definitivamente tiene que actuar la Justicia", insistió Bullrich.

En tanto, acerca del debate por el aborto dijo estar "a favor de la vida", pero insistió en que "hay que dar el debate". "Me parece muy sano, una sociedad necesita sanar estos debates", manifestó.

"Que alguien pueda pensar que soy una determinada cosa por lo que creo no es sano. Me encantaría que se dé el debate. Voy a ir con una posición clara que es a favor de la vida", agregó.

"La discusión es si hay vida o no hay vida. A veces, por mi posición pública respecto a mi práctica religiosa, se asocia todo mi pensamiento a eso, pero yo esto lo hablé con científicos, discutí mucho para estudiar, como hago con todos los temas. Cuando construyo una opinión, no la hago desde una sola mirada. Trato de incorporar la mayor cantidad de miradas posibles. Y claramente ahí hay una construcción genética diferente, es una vida diferente", concluyó.