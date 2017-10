Del brujo Jaime al brujo Manuel: "Si los hay, los hay"

“Es un don que tengo de chiquito -revela-. Ya viene de familia. Mi abuela tenía el mismo don. ¿Si cobro por los trabajos? No, la plata no me interesa. Hago sanaciones porque me sale del alma. Aunque por supuesto que no todo tiene cura. Hay cosas que son irreversibles. Y cuando las veo lo digo. No me gusta crear falsas ilusiones en la gente. Por fiero que sea lo que uno ve, hay que decirlo. Con eso no doy vueltas. Al pan pan, y al vino vino”.

Manuel Valdez, alias 'Manuel',

el brujo de Joaquín Gorina, barrio de La Plata (prov. de Bs.As.)

"Yo no creo en brujas, pero que las hay las hay": Estas fueron las palabras de un simpatizante argentino luego del triunfo ante el seleccionado de Ecuador, eufórico después de los goles de Lionel Messi, que nos había clasificado para el Mundial de Rusia 2018.

Pero este simpatizante no se refería a Messi sino al brujo Manuel, personaje llevado a Ecuador para 'limpiar' a los jugadores de las 'malas ondas' de quienes no querían el triunfo argentino. Igualmente, el optimismo que nos había dado la selección se transfirió hacia el gobierno en relación a las elecciones del 22/10, estimando un voto favorables superior al 40% para el oficialismo a nivel país.

De cumplirse este pronóstico, marcaria un hito ya que quebraria el bipartidismo de los últimos años.

Si uno se abstrae de comparar esta administración con la anterior, se verá que, hasta ahora, este gobierno tiene más expectativas que resultados.

Sin minimizar un mejor clima instirucional que hoy se respira, son pocos los resultados obtenidos de acuerdo a las metas presupuestadas.

Solamente tomando el Presupuesto 2017, en el cual se estimaba un crecimiento del 3,5% del PBI y una inflación anual del 17%, ya pasados los primeros 9 meses estos índices han quedado invalidados por la realidad.

Estos elementos nos lleva a analizar en qué ámbitos el gobierno sí obtiene resultados proyectados, y estos se refieren a los electorles.

Hoy en la intimidad de la Administración Macri estiman superar el 40% de los votos tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, luego de haber obtenido el 35% en las recientes Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Obtener un incremento de 5 puntos porcentuales en tan corto plazo, no dejaría de sorprender si fuese la primera vez que ocurriría. Pero esta situación ya se había dado en Ciudad de Buenos Aires en el año 2013: luego de haber obtenido menos votos que UNEN en las primarias, a los 60 dias el PRO revirtió el resultado y obtuvo un triunfo sorpresivo que le permitió anunciar sus ambiciones presidenciales.

Los anuncios del PRO de presentarse a las presidenciales 2015, y simultánemente iniciar una alianza con UNEN, dejó de lado un análisis sobre ese cambio tan abrupto de resultados.

Si bien algunos elementos que caracterizan esta proyección de resultados tan optimistas resultan más que evidentes evaluando algunos movimientos accionarios en varios medios de comunicación, otro elemento que hoy se estudia en el mundo es la intromisión en las redes sociales, tal como denunció Hillary Clinton, tendencia también analizada en las más recientes elecciones europeas.

Todos estos elementos pueden haber sido centrales en la estrategia electoral. Los resultdos del 22 de octubre y su análisis posterior nos ayudarán a comprender este fenómeno y provoca una pregunta: ¿Será que Jaime Durán Barba, el brujo de Cambiemos, se parece a Manuel, el brujo de la AFA?