A Miley Cyrus le sigue pesando Hannah Montana

El videoclip en cuestión es aquel en el que, desnuda, demuele todo lo que tiene a su alrededor.

Junto a James Corden, al aire de 'Carpool Karaoke', Miley Cyrus contó que estaba muy drogada.

“En una escala del 1 al 10, ¿cuán colocada ibas en ‘Wrecking Ball’?”, preguntó el comediante. A lo que ella no dudó en responder: “10”.

Lejos de los escenarios en eventos televisivos, la cantante habló de su actuación en los VMA 2013, cuando frotó sus partes íntimas por las de Robin Thicke: “Iba cero colocada, esa soy yo. Eso es lo que asusta, así de loca estoy, es lo normal”.

“El primer VMA's me permitió ser la activista que soy ahora porque me di cuenta de que si mucha gente iba a hablar de lo que yo hacía, debería ser sobre algo bueno, algo que cambiara la vida de las personas más allá de una conversación controvertida que no hace nada sino convertirse en un divertido disfraz de Halloween para las personas”, expresó en un momento de reflexión.

“Creo que cuando dejé de ser Hannah Montana hubo algo que me hacía pensar: ‘¡Yo no soy esa! Quiero que sepas quién soy realmente’. Pero me encanta que esa haya sido yo, una parte de mí. Creo que he dejado que mi yo de la infancia brille un poco más porque no intento huir de eso, intento aceptarlo. Estaría bien que todos aceptaran quienes solían ser, porque eso es lo que les hace ser quienes son hoy”, cerró.