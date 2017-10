ISIS perdió su capital en Siria mientras un nuevo conflicto aflora en Medio Oriente

Hace tiempo que los expertos en Medio Oriente vienen alertando sobre el tema: el día que sea vencido el Estado Islámico, viejas disputas territoriales en Medio Oriente resurgirán. Y ese día ya está aquí.

Tras 4 meses de combates, el martes 17/10, ISIS perdió Raqqa, la capital de su autoproclamado califato en Siria, a manos de la coalición liderada por Estados Unidos. Las operaciones militares en Raqqa "terminaron (...) la ciudad está bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)", indicó Talal Sello, portavoz de la alianza antiyihadista a AFP. Sin embargo, todavía podrían quedar células dormidas de ISIS en el lugar, que está siendo inspeccionado en busca de potenciales minas o trampas dejadas por los yihadistas.

La pérdida de Raqqa es símbolo de la derrota de ISIS, en su tramo final. El grupo pasó de controlar grandes áreas de Siria e Irak en 2014 a perder su bastión más importante en Irak (Mosul) hace 3 meses. Ahora están concentrados en una pequeña franja en el norte de Siria a lo largo del río Éufrates, en la frontera con Irak, y en algunas pequeñas ciudades en la provincias de Anbar de ese país. En Siria, el enclave que les queda está en la provincia de Deir EzZor, donde fuerzas gubernamentales sirias apoyadas por ataques aéreos rusos y milicias aliadas a Irán han hecho avances en las últimas semanas.

Se teme que ISIS de abocará, ante estas pérdidas territoriales, a actividad terrorista en el sentido tradidicional.

Las Fuerzas Democráticas Sirias que liberaron Raqqa son una alianza multiétnica de milicias pero predominan las Unidades de Protección Popular (YPG), el brazo armado del Comité Supremo Kurdo del Kurdistán sirio. Estados Unidos y sus aliados insisten en que las fuerzas kurdas involucradas no tendrán un rol en la gobernanza de la ciudad. Turquía considera a los combatientes kurdos como terroristas ligados a los separatistas que pelean por la independencia en el sudeste del país (Turquía) desde hace 3 décadas, explican Donna Abu-Nasr y Carolina Alezander del portal Bloomberg. Las autoridades de Ankara han hecho la promesa de evitar que los kurdos sirios usen sus ganancias en la guerra para ir por una región autónoma similar a la que tienen en el norte de Irak.

Mientras tanto, en el país vecino de Irak, ya se desencadena un conflicto que tiene que ver con la derrota de ISIS y sus efectos colaterales. Sucede en la rica ciudad petrolera de Kirkuk, de población tanto árabe como kurda -un área que no pertenece a la región autónoma kurda de Irak pero que los kurdos pasaron a controlar luego de vencer al ISIS allí en 2014-.

El mes pasado, el Kurdistán iraquí llevó a cabo un referéndum para independizarse de Irak -considerado ilegal por Bagdad-, que incluyó a la disputada Kirkuk.

En represalia, en la noche del domingo 15/10, el Ejército iraquí junto a las unidades paramilitares Fuerzas de Movilización Popular, o Hashd al-Shabi -de mayoría chiita y relacionadas con Irán-, avanzaron sobre la ciudad y sus alrededores. Algunos de los peshmerga (fuerzas militares kurdas), los confrontaron, lo que llevó a una serie de enfrentamientos que aún no se sabe cuántas víctimas fatales dejaron. Desde el viernes 13/10, los kurdos denunciaban que una operación iraquí estaba en marcha para retomar Kirkuk.

Para el lunes a la mañana, gran parte de la ciudad había sido tomada por las fuerzas del Gobierno de Irak, incluidos yacimientos petrolíferos, la base mlitar más grande en las afueras de la ciudad y el edificio gubernamental, donde alzaron la bandera iraquí y retiraron la kurda. El portal Inversion&Finanzas explica que los peshmerga kurdos fueron víctimas de la división interna de sus líderes políticos. Mientras tanto, miles de civiles huían de la ciudad, explica The Economist, hacia el norte montañoso.

"La pérdida de Kirkuk tiene un valor simbólico y económico incalculable por sus recursos energéticos, pero a esto se le suma el bloqueo aéreo que sufre una región a cuyos aeropuertos no pueden llegar vuelos internacionales, el cierre de la frontera por parte de Irán y la fuerte división interna entre los dos grandes partidos históricos", explica Mikel Ayestaran de Inversion&Finanzas. "Los combatientes de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) se retiraron de sus posiciones al sur de Kirkuk entre los insultos y silbidos de la población local, que en un primer momento se lanzó a las calles para intentar frenar la entrada de los iraquíes. Este es el partido del recientemente fallecido ex presidente de Irak, Yalal Talabani, y era partidario de retrasar el referendo y hacerlo de forma negociada con Bagdad. Frente a ellos, los peshmerga del Partido Democrático del Kurdistán (PDK), la formación del presidente Masoud Barzani, principal impulsor de la consulta, se quedaron solos en la defensa de la rica ciudad petrolera y no opusieron resistencia."

kurdosiran2.jpg

El Presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que USA "no tomará partido" en la disputa entre 2 de sus aliados en la lucha contra el ISIS. Recordemos que las fuerzas involucradas fueron armadas, entrenadas y apoyadas por Washington en el esfuerzo por repeler al Estado Islamico.

The Economist explica que el telón de fondo del conflicto es la creciente tensión entre USA e Irán, luego de que el 13/10, el mandatario estadounidense se pronunciara contra el acuerdo nuclear con la República Islámica y amenazara con designar a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC según sus siglas en inglés) como una organización terrorista.

Los diplomáticos estadounidenses están entre Erbil (capital de la región autónoma kurda) y Bagdad, urgiendo a líderes iraquíes y kurdos a restringir sus fuerzas.

El semanario británico explica que la IRGC respondió a la diátriba trumpista con la fuerza. Antes de la ofensiva en Kirkuk, el general Qassem Suleimani, líder de la Fuerza Queds, el brazo de operaciones internacionales de la Guardia Revolucionaria, aterrizó en Irak. Recordemos que fueron 2 grupos estrechamente unidos a Irán (las ya mencionadas Hashd al-Shabi y la Policía Federal) las que comandaron el asalto a Kirkuk.

También al otro lado de la frontera, los aliados de Irán avanzan, acercándose a las Fuerzas Democráticas Sirias, las de predominancia kurda y apoyadas por USA. El 14/10, las fuerzas sirias tomaron al-Mayadin, otra ciudad del Éufrates, de manos del Estado Islámico. "A través de la región, el general Suleimani está demostrando que mientras Trump habla, Irán actúa rápidamente", explica The Economist.

Mientras que las Fuerzas Democráticas Sirias se quedaron con Raqqa, es probable que el Gobierno sirio -junto a sus alidados iraníes y chiitas- ganen la carrera por controlar las fronteras de Siria.

La semana pasada, Abadi en Irak sugirió una adminsitración conjunta de Kirkuk, entre su Gobierno y los oficiales kurdos. Pero mientras los aliados estratégicos contra el ISIS apuntan sus armas los unos contra los otros, "los llamados a negociación parecen demasiado tardíos", dice el semanario británico.

La pesadilla, explica Patrick Wintour de The Guardian, sería una ocupación iraní o turca en partes del Kurdistán que podría derivar en una guerra de guerrilas, antes de que se pueda terminar de aplastar el sueño de califato de ISIS, que hoy agoniza.

Kirkuk no es la única ciudad que el Ejército iraquí retomó de manos de las kurdos. El martes 17/10, también tomaron control de la ciudad de Sinjar (en el noroeste), bastión de la minoría yazidi. Mientras tanto, miles de civiles regresaron a Kirkuk.