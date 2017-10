Timerman presentó un escrito y se descompensó en Comodoro Py

El ex canciller Héctor Timerman dio inicio este martes (17/10) la ronda de indagatorias que fijó el juez federal Claudio Bonadio en la causa por el supuesto plan de encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA, que denunció Alberto Nisman cuatro días antes de morir.



Timerman llegó pasadas las 9.30 a los tribunales de Comodoro Py y no quiso hacer declaraciones a la prensa en su ingreso a Comodoro Py. Lo hizo escoltado por Graciana Peñafort, su abogada, con dificultades para caminar por su delicado estado de salud. Presentó un escrito de 160 páginas, en el que dijo que no cometió "traición a la patria", como se lo acusa, y señaló que Nisman sabía sobre el memorándum con Irán.



El ex funcionario tuvo que suspender su indagatoria ya que se descompensó cerca del mediodía. Y pidió una nueva audiencia para responder preguntas.



"El memorándum con Irán fue respaldado por Nisman", aseguró el ex canciller en el escrito que presentó ante las autoridades judiciales.

La causa que investiga Bonadio se originó en la denuncia que Nisman radicó cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento en Le Parc. Según el entonces fiscal, Cristina Fernández firmó el pacto con Irán para que Interpol diera de baja las circulares rojas con las que la justicia nacional pidió la captura de media docena de ex funcionarios iraníes acusados de volar la AMIA. A cambio, se restablecerían las relaciones comerciales y la Argentina vendería granos y compraría petróleo.



La ex presidente deberá presentarse a declarar el próximo 26 de octubre. En tanto, Luis D'Elía deberá declarar el próximo juevez, y él mismo ya anticipó que puede "quedar preso".